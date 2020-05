Golf 8, si compra a 289 euro al mese con prime 3 rate gratis

Grande ripartenza dell'attività delle concessionarie Volkswagen in Italia con l'atteso debutto della ottava generazione della Golf. Per sostenere la ripresa con una iniziativa che una nota dell'azienda definisce 'fuori dall'ordinario' e uscire così da una 'situazione straordinaria' come quella generata dalla pandemia, Volkswagen Italia lancia una promozione che prevede Golf 8 nelle variante mild hybrid 1.5 eTSI EVO ACT 150 Cv DSG da 289 euro al mese con 5.000 euro di anticipo e lo sconto delle prime tre rate, grazie alla formula tutto incluso Noleggio Volkswagen 36 mesi. Il listino della gamma Golf 8 parte da 25.750 euro per la 1.0 TSI EVO 110 Cv e comprende tre varianti benzina (1.0 TSI EVO 110 Cv, 1.5 TSI EVO ACT Life e 1.5 TSI EVO ACT Life e 1.5 TSI EVO ACT Style con prezzi per queste ultime due rispettivamente di 27.100 e 28.950 euro), due varianti mild hybrid (1.5 eTSI EVO ACT Life DSG e 1.5 eTSI EVO ACT Style DSG rispettivamente a 30.800 e 32.650 euro) e quattro varianti turbodiesel a basso impatto ambientale. Si tratta della Golf 8 2.0 TDI SCR Life da 115 Cv (29.600 euro), della 2.0 TDI SCR Style da 115 Cv (31.340 euro), della 2.0 TDI SCR Life DSG da 150 Cv (33.900 euro) e della 2.0 TDI SCR Life DSG da 150 Cv (35.750 euro). Previsti due pacchetti speciali: il Lounge Pack con Climatronic 3 Zone, Ambient Light interno a 32 tonalità e Light Pack (640 euro) e il LED Pack con fari anteriori Full Led IQ.Light Performance, Side Assist e specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente (1.200 euro).