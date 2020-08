FCA, nuova campagna incentivi è 'Summercard'

E' di una nuova campagna per FCA che da il via a 'Summercard, con vantaggi sull'acquisto di una nuova vettura del Gruppo. Con la nuova iniziativa, fino al 31 agosto, sarà infatti possibile scaricare un coupon promozionale per l'acquisto di una vettura FCA a condizioni particolarmente vantaggiose, con la garanzia di avere l'offerta bloccata sino al 30 settembre presso tutte le concessionarie ufficiali. Per il lancio di Summercard, è stata creata anche una campagna creativa originale, con una serie di classiche cartoline da luoghi di vacanza italiani che si trasformano in coupon. Il bonus è scaricabile direttamente dai siti ufficiali dei singoli marchi e, in caso di finanziamento di FCA Bank, offre anche la possibilità di pagare dalla prossima estate grazie all'anticipo zero e alla prima rata a giugno 2021. Su un numero selezionato di vetture in pronta consegna saranno inclusi nel prezzo anche tutti gli optional presenti. Ulteriori promozioni sono destinate ai clienti con partita IVA. Sulla gamma Fiat, gli sconti arrivano fino a 6500 euro, mentre collegandosi al sito Alfa Romeo, è possibile scaricare i coupon con importi dedicati per ogni modello: fino a 10mila euro per Giulietta, 7mila per Giulia e 8500 per Stelvio. Anche in questo caso, a queste condizioni si aggiunge, in caso di finanziamento FCA Bank, l'anticipo zero e la prima rata a giugno 2021. Condizioni vantaggiose anche per gli appassionati di Jeep che, grazie a Summercard, potranno beneficiare di un bonus sino a 20mila euro su Grand Cherokee e 10mila Euro su Cherokee, oltre al finanziamento FCA Bank con anticipo zero e prima rata a giugno 2021. Per la nuova Lancia Ypsilon, gli incentivi arrivano a 4mila Euro. Infine, Abarth 595 è offerta con 3mila Euro di incentivi. Questa iniziativa succede a Live Week, che da aprile ha accompagnato tutti gli italiani verso la ripartenza e ha portato al download di circa 45mila coupon per circa 2mila vendite.