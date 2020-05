Audi, sicurezza e flessibilità per finanziamenti e noleggi

Si punta su sicurezza e personalizzazione in casa Audi, con i programmi Audi Value e Audi Value Noleggio. In un periodo storico come quello attuale, fortemente provato dalle conseguenze della pandemia da Coronavirus, la casa dei cinque anelli ha pensato a due strumenti che possano garantire al cliente certezza nell'investimento, trasparenza nelle spese di gestione e flessibilità qualora le esigenze di mobilità cambino nel tempo.



Sicurezza e massima personalizzazione sono i punti fermi di entrambe le soluzioni, sebbene basate su operazioni differenti: l'acquisto finanziato nel caso di Audi Value, il noleggio a lungo termine per Audi Value noleggio. Audi Value noleggio è la formula, destinata anche ai privati, nata sulla base dell'esperienza maturata con Audi Value: garantisce tutti i vantaggi di possedere un'automobile senza sottostare agli oneri di gestione. Bollo, assicurazione RCA, manutenzione, assistenza e per alcuni allestimenti anche i servizi Audi connect rientrano nel canone mensile. In aggiunta, per i contratti retail con durata di almeno 36 mesi, ogni cliente beneficia dell'omaggio di tre canoni e del pro rata. Grazie ad Audi Value noleggio è possibile ad esempio guidare per tre anni e 30.000 km Audi A1 Sportback 1.0 TFSI S tronic Admired, a fronte di un canone mensile di 239 euro. Audi Value è invece lo strumento finanziario per la sicurezza del valore futuro garantito dei quattro anelli. Introdotto nel 2017 e scelto nel 2019 da due clienti privati su tre, Audi Value è lo strumento che rende certo il valore futuro della propria Audi e consente di accedere all'intera gamma dei quattro anelli. La formula prevede un anticipo e il finanziamento, grazie al valore futuro garantito Audi, solo di una parte del costo della vettura, consentendo così di contenere l'ammontare delle rate. Al temine del periodo contrattuale è possibile scegliere se sostituire l'auto, riscattarla o restituirla. Tanto Audi Value quanto Audi Value noleggio sono soluzioni che consentono di sostituire frequentemente la vettura e contare su modelli costantemente aggiornati, dotati delle più moderne tecnologie dei quattro anelli. Le soluzioni sono in linea con l'approccio 'technology open' di Audi alla mobilità sostenibile, dato che permettono di accedere alla propulsione più adatta in funzione delle esigenze individuali e delle normative vigenti.