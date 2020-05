Ferrari: crescono consegne trimestre, ricavi in linea

Ferrari ha chiuso il primo trimestre dell'anno con 2.738 consegne, in aumento del +4,9% rispetto allo stesso periodo del 2019. I ricavi netti sono pari a 932 milioni "quasi in linea con l'anno precedente, nonostante la flessione dei ricavi generati dalla F1 e altri ricavi". Ferrari: rivisti i target 2020, ricavi tra 3,4-3,6 mld. I ricavi netti del trimestre registrano un calo del -2,7% a cambi costanti. L'andamento delle consegne è trainato dall'aumento del 5,7% delle vendite dei modelli a 8 cilindri (V8) e da un aumento del 2,4% dei modelli a 12 cilindri (V12). I volumi sono cresciuti nonostante le consegne siano state sospese prima del previsto a causa della pandemia da Covid-19. L'ottimo andamento delle consegne della 488 Pista e della 488 Pista Spider, così come l'aumento delle consegne della F8 Tributo, ha ampiamente compensato la fine del ciclodi vita nel 2019 della 488 GTB e della 488 Spider. Le consegne delle Ferrari Monza SP1 e SP2 sono state prevalentemente in linea con le attese. La regione Emea è cresciuta del +25,4%, il resto dell'Apac del +23,2%, le Americhe del +4,2%, mentre la Cina Continentale, Hong Kong e Taiwan hanno evidenziato un calo delle consegne per effetto della decisione di anticiparle al 2019.

Ferrari: rivisti i target 2020, ricavi tra 3,4-3,6 mld

Ferrari ha rivisto i target del 2020 a causa "degli attuali vincoli e incertezze". La stima è di ricavi netti fra 3,4 e 3,6 miliardi (era maggiore di 4,1 miliardi), ebitda adjusted 1,05-1,20 miliardi (era 1,38-1,43 miliardi), ebit adjusted 0,6-0,8 miliardi (da 0,95-1 miliardi), utile diluito adjusted per azione 2,4-3,1per azione (da 3,90-3,95 per azione), free cash flow industriale 0,1-0,2 miliardi (da maggiore o uguale a 0,4 miliardi). La nuova guidance- spiega Ferrari - riflette le previsioni dell'impatto della pandemia da Covid-19, che influenzerà principalmente i risultati del secondo trimestre, causando una forte riduzione dei ricavi e dei proventi della Formula 1, delle attività legate al marchio e dalle vendite di motori a Maserati. Inoltre l'intervallo di guidance proposto si basa sulla volontà di assicurare un portafoglio ordini forte a fine anno, elemento cardine del modello di crescita della società.

Ferrari: -8% utile netto trimestre a 166 milioni

Ferrari ha chiuso il primo trimestre con un utile netto di 166 milioni di euro, in calo dell'8% rispetto all'analogo periodo del 2019. L'ebitda adjusted è pari a 317 milioni, in crescita dell'1,9% con un margine pari al 34%. L'ebit adjusted è inferiore rispetto al precedente anno, per effetto dei maggiori ammortamenti.