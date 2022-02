Skoda Fabia, la nuova generazione è anche Monte Carlo

La nuova generazione di Skoda Fabia si veste sportiva con la versione Monte Carlo. Il nome, era stato introdotto dalla casa automobilistica boema inizialmente proprio in esclusiva per Fabia. La versione speciale è caratterizzata in particolare dai dettagli della carrozzeria, in nero lucido, che sottolineano il look dinamico della 'piccola' di casa, mentre gli interni sono caratterizzati da dettagli rossi ed elementi in carbon-look sui braccioli e sul cruscotto.



La variante sportiva Monte Carlo si aggiunge ai livelli di allestimento Ambition e Style.Nel nostro paese, le motorizzazioni disponibili per la variante Monte Carlo includono il 1.0 MPI e il 1.0 TSI con potenze da (80 CV) a 110 CV). Il 1.5 TSI 150 CV non sarà invece disponibile in Italia. Anche la variante 'sport' di Fabia può contare su tutte le novità introdotte dall'utilizzo della piattaforma modulare MQB-A0 del Gruppo Volkswagen. All'aspetto dinamico, invece, ci pensano, tra gli altri particolari, anche la calandra nera, gli specifici paraurti anteriori e posteriori, il diffusore nero posteriore e i cerchi in lega neri con un diametro che va da 17 a 18 pollici. I cerchi in lega neri lucidati Procyon (17 pollici) sono disponibili esclusivamente per la Monte Carlo.

All'interno dell'abitacolo i sedili sono di tipo sportivo con poggiatesta integrati e volante multifunzione a tre razze, di serie. L'interno è prevalentemente nero, con dettagli rossi sulla plancia, su parte della console centrale e sulle maniglie.

I braccioli delle portiere anteriori e la parte inferiore della plancia sono rifiniti in carbon-look. Fabia Monte Carlo può essere equipaggiata con tutti gli strumenti di sicurezza, assistenza e comfort, insieme ai sistemi di infotainment disponibili sulla gamma della quarta generazione. Il cruscotto digitale, poi, è standard in Italia e consente differenti configurazioni.