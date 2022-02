Nuova Audi A8: presentato il restyling dell'ammiraglia

La quarta generazione di Audi A8 si aggiorna con un restyling che introduce proiettori a LED Digital Matrix e gruppi ottici posteriori OLED, più potenza e batteria ad alto voltaggio dalla maggiore capacità per la versione i brida plug-in TFSI e. Le novità estetiche passano per la calandra single-frame allargata ed impreziosita da inserti cromati tridimensionali. Le prese d'aria laterali, ridisegnate, hanno un andamento più verticale rispetto al passato all'interno dei paraurti, profondamente rivisti. Osservando lateralmente Audi A8, spiccano l'andamento ribassato del tetto, le linee di cintura tese, i generosi passaruota, evocativi della trazione integrale quattro, e la sezione inferiore delle portiere caratterizzata da una marcata scanalatura. Nella zona posteriore, alle finiture cromate si accompagnano la fascia luminosa che collega i gruppi ottici OLED (di serie), dalla firma luminosa personalizzabile, e l'inserto all'estrattore ridisegnato, caratterizzato da un andamento fortemente orizzontale.



Coerentemente con la famiglia di modelli Audi S, Audi S8 può contare su due terminali di scarico sdoppiati e le calotte dei retrovisori laterali in look alluminio - a richiesta in carbonio, nel colore carrozzeria o in nero - mentre sono di serie i proiettori a LED Audi Matrix HD con indicatori di direzione dinamici. All'estetica standard si affiancano il pacchetto Chrome, la caratterizzazione sportiva S line - una prima assoluta - e il pacchetto look nero, disponibile anche in abbinamento agli anelli Audi dalla finitura total black. La gamma colori prevede 11 tinte, tra le quali spiccano le nuove vernici metallizzate verde District, blu Firmamento, grigio Manhattan e blu Ultra oltre alle inedite varianti opache grigio Daytona, argento Floret, verde District, grigio Terra e bianco Ghiaccio.

Il programma Audi exclusive consente molteplici possibilità di personalizzazione. Immutate le dimensioni della vettura. Nel caso della variante a passo standard, al confermato interasse di 3 metri si allineano una lunghezza di 5,19 metri, una larghezza di 1,94 metri e un'altezza di 1,47 metri. La versione L a passo lungo può contare su di un interasse di 3,13 metri e uno sviluppo longitudinale di 5,32 metri. In Italia, nuova Audi A8 può contare su tre motorizzazioni: V6 3.0 TDI, V8 4.0 TFSI, riservato alla variante high performance Audi S8, e la soluzione ibrida plug-in TFSI e.

Audi A8 e Audi A8 L 3.0 (50) TDI quattro tiptronic si avvalgono del citato V6 3.0 TDI con tecnologia mild-hybrid (MHEV) a 48 Volt, in grado di erogare 286 CV e 600 Nm di coppia da 1.750 a 3.250 giri/min. Proposta sia nella configurazione L a passo lungo sia nella versione con interasse standard, Audi A8 TFSI e si avvale del powertrain composto dal V6 3.0 TFSI - turbo a iniezione diretta della benzina - da 340 CV e 500 Nm di coppia e da un motore sincrono a magneti permanenti da 136 CV.

Quest'ultima unità è integrata, insieme alla frizione di separazione, nella trasmissione tiptronic a otto rapporti con convertitore di coppia. Il cambio lavora in abbinamento alla trazione integrale permanente quattro. L'accumulatore agli ioni di litio, dalla capacità ampliata a 17,9 kWh (14,4 kWh netti), consente alla vettura di percorrere in modalità puramente elettrica sino a 61 chilometri WLTP.

Nuove Audi A8 e Audi A8 L 3.0 (60) TFSI e quattro tiptronic possono contare su di una potenza complessiva di 462 CV (+13 CV rispetto al precedente modello) e una coppia di 700 Nm cui consegue uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi. La velocità massima, autolimitata, si attesta a 250 km/h; 135 km/h in modalità puramente elettrica. Alle prestazioni sportive si accompagna la massima efficienza con il pieno d'energia: Audi A8 3.0 (60) TFSI e quattro tiptronic percorre nel ciclo combinato WLTP sino a 59 chilometri/litro a fronte di emissioni contenute in 39 - 49 grammi/chilometro di CO2. Nuova Audi A8 raggiungerà le Concessionarie italiane nel corso del mese di marzo con prezzi da 100.800 euro per la variante 3.0 (50) TDI quattro tiptronic, da 108.100 euro per l'equivalente versione a passo lungo. Prezzi da 115.500 euro per la plug-in 3.0 (60) TFSI e quattro tiptronic, da 122.800 euro per l'equivalente configurazione a passo lungo.

Listino da 154.500 euro, infine, per Audi S8; da 164.150 euro per Audi S8 sport attitude che, alle dotazioni di serie per la configurazione high performance dell'ammiraglia dei quattro anelli, aggiunge equipaggiamenti di pregio tra i quali i proiettori a LED Digital Matrix, il tetto panoramico in vetro, le luci di lettura posteriori a LED Audi Matrix, i pacchetti assistenza City e Tour, il pacchetto sicurezza nonché il riconoscimento della segnaletica basato su telecamera. (ANSA).