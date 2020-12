Neico Zefiro, un quasi 'quadriciclo' che si muove su rotaia

Chi ha detto che elettrificazione e tecnologie di ultima generazione debbano essere applicate solo a veicoli a due, quattro o più ruote per rivoluzionare e rendere green (ad anche più rilassante) la mobilità? Una importante dimostrazione di come l'innovazione possa essere applicata a 360 gradi arriva dalla Neico, una azienda specializzata di Luzzara, in provincia di Ferrara, che ha realizzato Zefiro un sistema di trasporto - unico al mondo per caratteristiche e funzioni - che unisce design, high-tech e movimento elettrico ad una monorotaia con cremagliera.



Zefiro ha un raffinato aspetto a quadriciclo di ultimissima generazione - con tanto di 3 posti a sedere di cui il centrale è ribaltabile per divenire piano di appoggio per carichi - e si muove con il suo sistema di trazione su rotaia in situazione altrimenti non praticabili (https://www.youtube.com/watch?v=VotPkq0HIaw&feature=emb_logo).



Proprio grazie alla cremagliera e al sistema a pantografo che mantiene sempre la cabina perfettamente orizzontale Zefiro può superare dislivelli estremi, con pendenze fino a 50 gradi, e trasportare i passeggeri in totale sicurezza su mulattiere, scalinate o terreni scoscesi che altrimenti comporterebbero grandi difficoltà di movimento.



L'installazione della monorotaia - afferma la Neico - fornisce più accessibilità alle case e alle proprietà su terreni collinosi o montani, ma anche in riva al mare e ai laghi. Viene installata senza deturpare il territorio e con minime opere murarie che servono per garantire la massima sicurezza.



La 'strada' obbligata su cui Zefiro si muove è una monorotaia tubolare a sezione quadrata 120 mm x 120 mm dotata inferiormente di dentatura per la cremagliera. Può realizzare curve con raggio minimo di 2 metri e si muove grazie ad un motoriduttore elettrico trifase 48 Volt - 4 KW, alimentato tramite batterie al litio ricaricabili. L'azionamento non prevede limiti sul numero di stazioni di fermata, e offre la possibilità di chiamate tramite telefono cellulare o comandi Wireless, in aggiunta a quelli in cabina.



La sicurezza è garantita dal sensore di sovraccarico, dal sistema di rallentamento all'arrivo in ogni fermata, dal 'paracadute meccanico' che completa in emergenza il sistema base con freno centrifugo e freno elettromagnetico. Previste anche la fotocellula ingresso cabina, l'arresto automatico per fallito auto-livellamento e i sensori anti-schiacciamento apertura cabina. NEICO.