Mercedes-AMG Project One in rosso promuove le E Performance

L'attesa per quella che potrebbe diventare la più perfezionata hypercar al mondo continua a crescere, anche perché il lancio della Mercedes-AMG Project One, era stato ritardato per ottimizzare il comportamento del propulsore derivato da quello della monoposto di Formula 1 sembra ormai essere stato fissato per il prossimo anno.

''Lo sviluppo della Project One è stata una grande sfida che abbiamo affrontato come team, - ha commentato Philipp Schiemer, presidente di Mercedes-AMG GmbH - e ora stiamo aprendo la fase successiva per l'approvazione stradale: questa vettura rafforzerà la nostra posizione di marchio di lusso ad alte prestazioni. Inoltre, Project One metterà in risalto la vicinanza tra Formula 1 e Mercedes-AMG più che mai: abbiamo gli stessi geni del motorsport e crediamo in un trasferimento di tecnologia diretto''. Schiemer spiega anche che lo speciale travestimento della Project One con ampie superfici rosse usato per alcune immagini promozionali legate al video con Hamilton su YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=LskndgBfvzM&t=5s) offre anche una anticipazione del futuro elettrico di AMG, che inizia appunto nel 2021: ''Il colore rosso giocherà un ruolo centrale per il nostro nuovo marchio tecnologico E Performance''. Nella nuova campagna di marketing - non a caso battezzata 'After work' - Lewis Hamilton finito il lavoro con la Formula 1 mette alla prova lo stato attuale del progetto contribuendo con il suo know-how dalla massima alla fase di sviluppo finale dell'hypercar. Questo perché nel 2021 la supersportiva di Mercedes-AMG porterà dalla pista alla strada la più recente ed efficiente tecnologia ibrida di Formula 1. E il prossimo anno verranno inoltre introdotti altri due modelli elettrificati e la nuova etichetta tecnologica AMG E Performance, che utilizzerà appunto il rosso per 'stravolgere' l'approccio cromatico al mondo elettrico, fin qui legato all'azzurro. ''Non riesco ancora a credere che presto ci sarà un'hypercar con un motore di Formula 1 - ha detto Lewis Hamilton durante le riprese televisive con il prototipo di sviluppo - Abbiamo vinto il Campionato del Mondo con questo motore nel 2015 e sono stato coinvolto nel suo sviluppo per molto tempo. Ho potuto guidare la Project One durante il filmwork per questa nuova campagna, e sono molto orgoglioso dello straordinario sforzo che Mercedes-AMG sta facendo in questo progetto. Questa vettura è assolutamente unica''. Il complesso lavoro di sviluppo è stato svolto in stretta collaborazione con gli esperti di Formula 1 di Mercedes-AMG High Performance Powertrains a Brixworth, in Inghilterra, e con il team di Formula 1 Mercedes-AMG Petronas a Brackley. Il propulsore ibrido ad alta efficienza e l'assale anteriore elettrificato assicurano un mix entusiasmante di prestazioni ed efficienza grazie ad una potenza di sistema di oltre 1000 Cv e una velocità massima di oltre 350 km/h.