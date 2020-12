Zyrus LP Strada 1200, una Lamborghini da 1200 CV

La Lamborghini più estrema di sempre è firmata Zyrus. Il preparatore norvegese Zyrus Engineering, specializzato nei modelli Lamborghini e Porsche, ha svelato la sua ultima creazione basata sulla Lamborghini Huracán LP640-4: si chiama Zyrus LP1200 Strada che sviluppa fino a 1.200 CV. Zyrus non è alla sua prima prova con un bolide di Sant'Agata Bolognese, visto che la sua prima realizzazione è stata la Zyrus LP1200 R, un'auto da corsa (una Huracán migliorata) che si era fatta conoscere in seguito allo scoppio di un pneumatico a 205 km/h sulla Nordschleife del Nürburging. Alla fine del 2020, Zyrus Engineering ha presentato la versione omologata per la strada, composta da 600 nuove parti per rendere la Lamborghini Huracán ancora più estrema. Con la sua elaborazione, Zyrus ha inserito nel già possente motore V10 da 5,2 litri della Lamborghini, una coppia di turbocompressori che permettono al propulsore di raggiungere i 900 cavalli di potenza nella modalità di guida 'normale'. Il conducente può però, volendo, passare anche alla modalità 'pista', liberando ulteriori cavalli dal motore rielaborato fino a raggiungere la punta è di ben 1200 CV. A rendere la supercar ancor più sportiva e 'cattiva' in quanto a design, ci pensa il kit aerodinamico pensato su misura e comprendente un nuovo paraurti anteriore, un grande diffusore posteriore e una pinna posteriore più grande. Quest'ultimo offre 2010 kg di appoggio a 200 km/h.