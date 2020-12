UAZ Patriot, in USA arriverà come Bremach Taos

La russa UAZ è pronta a sbarcare sul mercato americano con un modello firmato Bremach. La casa autombilistica russa ha infatti collaborato con Bremach per portare alcuni dei suoi robusti fuoristrada negli Stati Uniti.



Il primo modello in arrivo sarà il Patriot, che è stato ribattezzato Bremach Taos. I preordini sono già iniziati, con i prezzi a partire da 26.405 dollari. La dotazione standard comprende cerchi in lega Sahara da 18 pollici, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera di retromarcia, sistema di infotainment touchscreen da 7 pollici, modem LTE/Wi-Fi, sedili anteriori e posteriori riscaldati, parabrezza e specchietti laterali riscaldati e molto altro. Descritto da Bremach come un 4x4 premium, il Taos è alimentato da un motore 2,7 litri, quattro cilindri, a benzina e da 150 CV. Il cambio automatico a sei marce è standard, mentre quello manuale sarà disponibile in opzione. Bremach lancerà anche diversi accessori off-road per i TAO, come il kit di sollevamento, argani a cavo e diversi altri accessori. Bremach lancerà poi in USA anche un altro veicolo dal portafoglio di UAZ, ovvero il pick-up Patriot.



Ad oggi in fase di omologazione finale, il pick-up sarà ribattezzato come Bremach Brio e lanciato ad un prezzo di 27.882 dollari.