Ecurie Ecosse LM69 supercar V12 in perfetto stile Anni '60

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - La supercar Ecurie Ecosse LM69, programmata in soli 25 esemplari, è pronta per passare alla fase della produzione e verrà consegnata a partire dal prossimo anno.



La notizia arriva dalla Gran Bretagna, nonostante il nome di questa marca sia francese. Come ben sanno gli appassionati delle competizioni e, in particolare, della grande stagione compresa fra gli Anni '50 e '60, la Ecurie Ecosse (cioè Scuderia Scozzese) venne fondata nel 1951 a Edimburgo da David Murray e Wilkie Wilkinson ed è conosciuta per grandi imprese sportive, sfociate nelle due vittorie alla 24 Ore di Le Mans nel 1956 e 1957 con l'iconica Jaguar D-Type. Nel 2019 il celebre scudetto blu metallico con croce bianca era riapparso su questa supercar dai non nascosti richiami retro', la LM69, progettata e realizzata per iniziativa del designer Howard Guy e del suo team della società di progettazione e consulenza Design Q sotto l'ombrello della neo-costituita Ecurie Cars Limited. Dopo quasi un anno e mezzo, la LM69 è stata ora modificata e completata per poter entrare nei garage di un ristretto numero di ricchi appassionati (il prezzo è compreso fra 0,82 e 1,18 milioni di euro) già dai prossimi mesi. L'auto immaginata da Design Q si ispira alla Jaguar XJ13 del 1969, la prima vettura a motore centrale destinata appunto a raccogliere l'eredità agonistica della D-Type. La principale differenza, a parte alcuni dettagli estetici e all'impiego di materiali moderni come il composito, fra la LM69 e la XJ13 è rappresentata dalla destinazione, visto che tutti i 25 esemplari - costruiti a mano nelle West Midlands - della 'nuova' Ecurie Ecosse saranno omologati per la circolazione su strada, mentre la Jaguar era una vettura 100% da pista. Come viene descritto in un video della Design Q (https://www.youtube.com/watch?v=X5hZ2LaIyQ4&feature=emb_logo) la LM69 è stata progettata e sviluppata per ricreare l'atmosfera degli Anni '60 non solo nell'estetica o nel layout dell'abitacolo, dove spiccano due sedili racing con struttura in alluminio, ma anche nei minimi dettagli come la strumentazione con indicatori analogici circolari o il volante in alluminio e pelle. Sotto al lungo cofano posteriore la LM69 monta, come l'antenata XJ13, un poderoso motore V12, di cui però non sono stati comunicati ufficialmente altri dettagli, se non che sarà disponibile in due varianti, da 5,0 e 7,3 liri. (ANSA)