Leon e-Hybrid, apripista per futuro elettrificato di Seat

La nuova Leon e-Hybrid traccia la via per il futuro elettrificato di Seat. Il nuovo modello con motorizzazione ibrida, oltre ad aver fatto passi in avanti in termini di connettività, dinamismo e sicurezza, ha infatti aperto un nuovo capitolo dal punto di vista dell'efficienza della casa spagnola. L'ultima generazione della vettura integra un sistema ibrido plug-in, rendendo Leon e-HYBRID il primo modello ibrido plug-in del marchio e ricoprendo così un ruolo importante nell'offensiva elettrica della casa, sia nella versione hatchback, sia Sportstourer. "Con il suo incredibile design ispirato alla luce di Barcellona - ha detto Wayne Griffiths, Presidente Seat - la nuova Leon vanta tecnologie innovative. È il primo modello completamente connesso del marchio e il più sicuro mai creato, rendendola la Leon migliore di sempre. Ora la bestseller Seat debutterà sul mercato con una versione elettrificata, il nostro primo modello ibrido plug-in.



Disponibile in versione hatchback e Sportstourer, rappresenta un passo importante nella strategia di Seat volta a integrare l'elettrificazione nella sua gamma di modelli, destinata ad arricchirsi ulteriormente con il lancio di cinque nuovi modelli elettrici entro la fine del 2021".



Progettata, sviluppata e prodotta a Barcellona, nello stabilimento di Martorell, la quarta generazione di Leon aumenta l'efficienza con un sistema ibrido plug-in (e-HYBRID) composto da un propulsore benzina TSI 1.4 da 150 CV (110 kW) e un motore elettrico da 115 CV (85 kW) in grado di erogare complessivamente una potenza di 204 CV (150 kW) e una coppia di 350 Nm (combinata). Grazie alla batteria agli ioni di litio da 12,8 kWh, la Leon è in grado di viaggiare fino a 64 km (72 km nel ciclo NEDC) in modalità completamente elettrica. Combinando il motore elettrico e quello a benzina, può invece percorrere 800 km. Novità anche sul fronte design, con un rinnovato linguaggio stilistico degli esterni e degli interni, un frontale più grintoso le linee più filanti. Tra le tecnologie innovative ci sono anche l'illuminazione ambiente wraparound per gli interni, luci posteriori coast-to-coast, indicatori di direzione dinamici, fari full LED e luci di benvenuto.