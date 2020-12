Volkswagen Tiguan, eHybrid plug-in ordinabile in Italia

All'offerta Volkswagen si aggiunge anche la variante ibrida plug-in di Tiguan, ordinabile anche in Italia. Nella modalità Hybrid, il motore elettrico e quello turbo benzina 1.4 TSI lavorano insieme e la Tiguan eHYBRID è anche in grado di procedere con la sola propulsione elettrica a emissioni locali zero e sfrutta frenate e decelerazioni per recuperare energia.

Guarda le fotoVolkswagen Tiguan



Così, anche nei percorsi più lunghi c'è abbastanza elettricità immagazzinata nella batteria agli ioni di litio per spegnere il TSI o per supportarlo con una spinta maggiore, a seconda delle circostanze. Il guidatore della Tiguan eHYBRID può anche attivare manualmente la modalità GTE: in questo caso, il motore elettrico e il TSI lavorano insieme per fornire il massimo delle prestazioni. I due motori insieme generano una potenza di sistema di 245 CV (180 kW) e una coppia massima di 400 Nm, che permettono alla Tiguan eHYBRID di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi e di raggiungere la velocità massima di 205 km/h.



Al notevole dinamismo, il SUV ibrido plug-in della Volkswagen unisce un'efficienza eccellente: nel ciclo WLTP, il consumo combinato è di 1,6-1,9 litri/100 km, con emissioni di CO2 di 37-45 g/km. I dati corrispondenti nel ciclo NEDC sono invece di 1,5-1,7 litri/100 km e 33-38 g/km. Questi valori permettono alla Tiguan eHYBRID di beneficiare degli incentivi all'acquisto per auto a ridotto impatto ambientale, ovvero il cosiddetto Ecobonus che in caso di rottamazione, arriva fino a 4.500 euro. In modalità 100% elettrica E-Mode, la Tiguan eHYBRID è in grado di raggiungere la velocità massima di 130 km/h e di percorrere fino a 50 km nel ciclo WLTP. La Tiguan eHYBRID è ordinabile nei tre allestimenti disponibili Life, Elegance e R-Line. Al prezzo di listino di 41.400 euro, già la versione d'accesso Tiguan eHYBRID Life prevede una ricca dotazione di serie, sia sul fronte della sicurezza sia della digitalizzazione, che include tra gli altri: cerchi in lega da 17 pollici, fari anteriori a LED con Light Assist, strumentazione digitale Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici, climatizzatore automatico Climatronic a 3 zone, infotainment Ready2Discover con schermo touch da 8 pollici, Wireless App-Connect, cruise control adattivo ACC, Front Assist con frenata di emergenza City e riconoscimento pedoni e ciclisti, assistente al mantenimento di corsia Lane Assist, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e assistente al cambio di corsia Side Assist Plus con Rear Traffic Alert.