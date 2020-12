Hyundai, dettagli di IONIQ 5 saranno svelati sui social

In vista del lancio del primo modello del brand IONIQ, Hyundai punta sui social. La casa automobilistica, per svelare i nuovi dettagli di IONIQ 5, il primo modello del nuovo brand dedicato agli EV, ha deciso che nel corso delle prossime settimane proporrà le sue novità attraverso un puzzle sui social. Con questo modello di comunicazione saranno rese note maggiori informazioni sul concept degli interni, sulle caratteristiche di sicurezza e connettività insieme alle capacità di ricarica e al design. I puzzle offriranno un primo assaggio delle principali funzionalità del modello, anticipandone la presentazione ufficiale.

Nuova IONIQ 5 è uno dei primi veicoli elettrici a batteria al mondo, il primo proveniente da un brand generalista, a essere equipaggiato con un caricatore di bordo ad alta potenza da 800 volt. Il nuovo modello può supportare la ricarica in corrente alternata AC a 11 kWh e la ricarica ultrarapida in corrente continua DC fino a 232 kWh. Ciò si traduce in performance costantemente elevate e nell'ottimizzazione del peso e dello spazio attraverso il sistema a batteria a 800 volt. Il linguaggio stilistico, invece, specifico per le EV di Nuova IONIQ 5, trae ispirazione sia filosofica che visiva dall'eredità di design di Hyundai. Nuova IONIQ 5 è anche il primo modello Hyundai costruito sulla piattaforma E-GMP (Electric global Modular Platform) del brand dedicata ai veicoli elettrici, che offre una migliore efficienza grazie alla capacità di ricarica più rapida e una maggiore autonomia di guida. In aggiunta, la piattaforma permette a Hyundai di reinventare lo spazio interno dei veicoli come uno Smart Living Space, oltre a migliorare tenuta e stabilità della vettura.