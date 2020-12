Volkswagen ID.6 X, collaudi finali per suv elettrico 7 posti

Volkswagen sta completando i test su strada del nuovo suv elettrico a sette posti ID.6 X che debutterà nel 2021 (assieme alla berlina ID.6) e che deriva nel design dal concept Roomzz presentato al Salone di Shanghai dello scorso anno. Nelle immagini pubblicate dal magazine britannico Auto Express si nota come - per confondere ulteriormente le idee sull'identità dell'auto - il prototipo di ID.6 X sia stato abilmente camuffato con elementi di carrozzeria provenienti dal suv Peugeot 5008.



E' il caso di una mascherina tradizionale, aggiunta al posto del frontale chiuso di tutte le elettriche ID, e una fanaleria che non ha nessuna parentela con le ultime soluzioni 'sottili' di Volkswagen. ID.6 X , che è il più grande suv realizzato sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, sarà certamente messo in vendita in Cina e negli Stati Uniti dal prossimo anno, ma non è stata ancora ufficializzata la decisione di commercilizzarlo in Europa.



Rispetto al concept Roomzz nel passare al modello da industriallizzare, gli ingegneri e li stilisti della Casa di Wolfsburg hanno abbandonato gli specchietti virtuali (le telecamere) montati sulle porte e hanno sostituito il bizzarro paraurti anteriore - che risultava 'crivellato' di feritoie a matrice di punti - con uno scudo più convenzionale, pur restando in ambito ID. La parte posteriore del veicolo, fatta salva la fanaleria posticcia in stile Peugeot - sembra quasi identica a quella del suv ID.4, anche se di dimensioni accresciute viste le proporzioni di questo suv sette posti che avrà dimensioni superiori anche a quelle del suv convenzionale Touareg.



All'interno di ID.6 X ci saranno forti somiglianze con il resto della gamma ID, e cioè il quadro strumenti digitale compatto, il display per l'infotainment montato nella parte superiore della plancia e i controlli del clima e di altre funzioni attraverso comandi touch. E non mancheranno le finiture realizzate con materiali eco-compatibili, come i rivestimenti realizzati in ArtVelours, una fibra ottenuta da bottiglie di plastica riciclate. 4 Il suv ID.6 X, che sarà basato sulla piattaforma MEB, sarà proposto in più versioni tra cui la più potente con doppio motore elettrico - uno sull'asse anteriore e uno sul posteriore - e che dovrebbe fornire una potenza di 302 Cv per consentire uno scatto 0-100 inferiore a 7 secondi. In questo caso il pacco batteria dovrebbe essere quello da 82 kWh, che con il sistema di ricarica rapida da 150 kW recupera l'80% dell'energia in soli 30 minuti. Come per l'ID.4, anche per ID.6 X la versione entry-level dovrebbe essere dotata di un solo motore da 201 Cv e una batteria più piccola da 77 kWh.