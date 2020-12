Bentley Bacalar, procedono i test della Car Zero

La Bacalar Car Zero arriva alla fase finale dei test, in vista della produzione di dodici esemplari. Il prototipo è la prima Bentley in stile barchetta dell'era moderna e sta già accumulando chilometraggio e passando test di qualità, in una varietà di luoghi in tutta Europa. I programmi sono stati condensati su un arco di venti settimane.



Finora, la vettura ha completato la valutazione aerodinamica basata sulla galleria del vento, la stabilità ad alta velocità e i test di velocità massima, la gestione e le valutazioni dinamiche, la valutazione del rumore e delle vibrazioni, oltre alle valutazioni termiche. La vettura entra ora in un periodo di lavoro di accumulo chilometraggio focalizzato sul cliente e sulla durata, prima di una fase di test del ciclo climatico fino ad alte temperature e una convalida intensiva del sistema elettrico. Tutto questo lavoro è fondamentale per dare il via alla produzione su misura della Bacalar, che comprende un totale di oltre 750 nuovi componenti che devono tutti superare gli standard di qualità, funzionalità e durata eccezionalmente rigorosi di Bentley. Più di 40 di queste parti sono realizzate in fibra di carbonio. "Bacalar Car Zero - hanno fatto sapere da Bentley - è il prototipo cruciale che stiamo usando per firmare il design, l'ingegneria e l'artigianalità di questa parte innovativa del futuro di Bentley Mulliner. Il Bacalar è un'iterazione completamente moderna delle Bentley del passato: estremamente rare, interamente realizzate a mano, totalmente su misura per ogni cliente e precisa nei suoi dettagli. Siamo davvero impazienti di iniziare la costruzione delle 12 auto per i clienti".