Volkswagen ID.6, EV da famiglia con 700 km di autonomia

Quando arriverà nelle concessionarie, quasi certamente fra 36 mesi, l'inedita Volkswagen ID 6 declinata nelle varianti berlina e wagon andrà a posizionarsi (forse sostituendole) nella fascia di mercato delle auto 'da famigia' oggi occupata dalla Passat e dalla Passat Variant, in diretta concorrenza con modelli Ev come la futura Bmw i4 e la Mercedes EQE. Ad anticipare questa nuova estensione della famiglia ID è stato Frank Welsch, responsabile della ricerca e dello sviluppo della Volkwagen, che ha parlato di questo programma con i giornalisti del magazine britannico Autocar. Welsch ha spiegato che nella roadmap dei lanci di nuovi modelli basati sulla piattaforma MEB - e che al momento vede già sul mercato la berlina ID.3 e, in alcune regioni, il suv ID.4 - prima della ID.6 programmata per il 2023 arriveranno l'anno prossimo il coupé-su ID.5 e nel 2022 il van elettrico ID Buzz.



Derivata dalla avveniristica concept Vizzion, la nuova ID.6 al momento è conosciuta internamente come progetto Aero-B ma è molto probabile che la sua sigla commerciale venga proprio confermata come ID.6 visto il valore positivo del numero 6 in Cina, che è il maggiore mercato mondiale per le auto elettriche di Volkswagen. Tra le informazioni riportate da Autocar c'è anche la concreta ipotesi che ID.6, oltre alla linea di montaggio a Emden in Germania, possa beneficiare dal 2024 di una produzione aggiuntiva in Cina attraverso i partner SAIC e FAW.



Questo nuovo modello sarà offerto in due varianti di schema, una a motore elettrico solo posteriore e una con due motori per offrire la trazione integrale. Nell'intervista Welsch ha anche precisato che la variante della ID.6 con batteria da 84 kWh - grazie alla ottimizzazione dell'efficienza di questo modello - fornirà all'auto un'autonomia di circa 700 km, la migliore della famiglia ID. Inoltre, ID.6 è stato progettato per supportare ricariche veloci fino a 200 kW, consentendo di ottenere circa 230 km di autonomia in soli 10 minuti da un colonnina rapida CC.