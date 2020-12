Renault Megane Sporter, ora è anche E-Tech plug-in hybrid

Con 7 milioni di unità in oltre 40 Paesi nel mondo dal lancio nel 1955, è il terzo modello più venduto di Renault. Ora la gamma Megane compie un passo avanti proponendosi al mercato in una versione elettrificata. La Mégane Sporter E-Tech Plug-in Hybrid arriva con un design ancora più scolpito e dinamico, abbinato ad una buona combinazione di tecnologia di bordo e alimentazione ibrida, frutto dell'esperienza e della competenza di 10 anni nei veicoli elettrici e di oltre 40 anni nella Formula 1.

Dal 2016 anno di lancio della Mégane IV, oltre il 60% delle vendite di Mégane Sporter sono state realizzate sui canale business. Un risultato dovuto anche al successo della motorizzazione diesel dCi dell'Alleanza. In un contesto di necessaria riduzione dei consumi ed emissioni di CO2 e norme anti-inquinamento più severe, l'offerta di Renault Mégane Sporter diventa ancora più completa ed efficace. Mégane continua a disporre delle motorizzazioni diesel, che restano importanti sulle berline e station wagon del segmento C, ma d'altra parte, con l'introduzione della motorizzazione ibrida plug-in si completa e risponde alle nuove esigenze di mercato. Renault rinnova tutta la sua gamma Mégane nelle carrozzerie Berlina e Sporter cosi come le declinazioni sportive delle versioni R.S. ed R.S.



Trophy, per offrire sempre più tecnologia al servizio del piacere di guida. Il design esterno si evolve ora nei singoli dettagli, fedeli allo spirito dell'identità della marca Renault con forme scolpite e dinamiche. Nuova Mégane Sporter dispone di un nuovo paraurti e una nuova calandra. Anche la griglia inferiore è stata rinnovata ed è dotata di una finitura cromata disponibile sulla versione R.S. Line. Il profilo è più incisivo e lungo le fiancate, nuova Mégane vanta un nuovo design dei parafanghi e maniglie delle porte illuminate. Sono disponibili anche nuovi cerchi da 16" e 18". I proiettori racchiudono la tecnologia Led Pure Vision. Disponibili già dal primo livello di allestimento, sostituiscono i precedenti fari alogeni. Al posteriore, invece, i fari Led acquisiscono un nuovo design più sottile. La linea è stata rialzata per rendere il design più fluido, mentre gli indicatori di direzione diventano dinamici.



Nuova Mégane presenta anche una nuova minigonna inferiore più raffinata. Gli interni sono più intuitivi ed ergonomici grazie ai nuovi equipaggiamenti tecnologici che si integrano in un ambiente che acquisisce maggiore eleganza e raffinatezza. I comandi della consolle hanno un look più moderno, mentre le sellerie sono dotate di un nuovo rivestimento ed il sedile del conducente è dotato di comandi elettronici. Per la prima volta, nuova Mégane presenta, a seconda delle versioni, un cruscotto digitale dotato di display da 10,2''. Sulla plancia è montato il nuovo display multimediale da 9,3'' che offre una superficie di visualizzazione ben due volte più grande della versione da 7''. Questo tablet verticale integrato nella plancia conferisce grande modernità all'abitacolo. La griffe design R.S. Line fa il suo ingresso nella famiglia Mégane sostituendo la GT: con contenuti più ricchi ed avanzati, R.S. Line è più di un semplice cambiamento di nome. Il design esterno e l'abitacolo adottano un look più sportivo per rispondere alle aspettative dei clienti che, sempre più numerosi, auspicano una forte differenziazione grazie a un design dinamico. All'esterno, la versione R.S. Line presenta la lama F1, firma emblematica dei modelli R.S.



All'interno, gli elementi che contraddistinguono l'identità sportiva sono i sedili sportivi con supporto laterale rafforzato, gli inserti con look carbonio, il volante sportivo in pelle traforata con incisione a doppio diamante R.S. e la pedaliera sportiva in alluminio. Con il nuovo sistema multimediale connesso Renault Easy Link, propone tutte le prestazioni di multimedialità, navigazione ed infotainment, ma anche i settaggi Multi-Sense. Per facilitare la guida, nuova Mégane Spoter E-Tech Plug-in Hybrid dispone dei dispositivi di assistenza alla guida Renault Easy Drive, tra cui l'Highway and Traffic Jam Companion, funzione di guida autonoma di livello 2 (disponibile entro fine anno). L'architettura del gruppo motopropulsore E-Tech prevede due motori elettrici - un 'e-Motor' per la trazione puramente elettrica e uno starter ad alta tensione di tipo HSG (High-Voltage Starter Generator)- una batteria agli ioni di litio da 9,8 kWh e la trasmissione Multi-mode innovativa con innesto a denti priva di frizione associata ad un motore benzina da 1,6 litri di nuova generazione, appositamente rivisitato per l'occasione. Il motore elettrico principale e-Motor, sviluppa 49 KW (68cv) a 205 Nm e fornisce direttamente trazione alle ruote muovendo la vettura.Il motore termico è un 1.6 benzina aspirato di nuova generazione completamente riprogettato. Nuova Mégane E-Tech plug-in hybrid ha un'autonomia che le consente di circolare in modalità full electric fino a 135 km/h per 50 chilometri in ciclo misto (WLTP) e fino a 65 chilometri in ciclo urbano (WLTP City).La Mégane Sporter E-Tech Plug-In Hybrid è offerta a partire da 36.950 euro nella versione business e 39.950 euro nella versione R.S. Line.