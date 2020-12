BMW iX, test nelle condizioni estreme del Polo Nord

La nuova BMW iX prosegue nel suo programma di messa a punto nel freddo più estremo.

L'avveniristica ammiraglia dell'elica, ad un anno dal lancio sul mercato, il processo di sviluppo di serie per la BMW ix sta andando avanti come previsto. Dopo la presentazione del progetto finale, i prototipi della nuova ammiraglia tecnologica sono ora pronti per i test finali invernali, a nord della Scandinavia. Il test di resistenza, che si svolge in condizioni meteorologiche estreme al di là del Circolo Polare Artico, serve, tra le altre cose, per la messa a punto dei sistemi di trasmissione e sospensione. Inoltre, al freddo più estremo sono testati i motori elettrici, il sistema a quattro ruote motrici, la tecnologia di ricarica, le batterie ad alta tensione e la gestione del calore.

La messa a punto e i test drive portano i prototipi della BMW iX fino alle regioni più settentrionali d'Europa, sulle strade deserte della Lapponia finlandese e di Capo Nord, sull'isola norvegese di Mager'ya, dove sia la tecnologia di quinta generazione BMW eDrive che i sistemi di controllo delle sospensioni devono dimostrare la loro funzionalità e affidabilità in condizioni stradali e meteorologiche particolarmente difficili. Nel processo, gli ingegneri valutano soprattutto l'interazione tra sistemi di trasmissione e sospensioni su superfici stradali a basso coefficiente di attrito. Piste non protette, strade ghiacciate e superfici ghiacciate appositamente preparate per i test drive, offrono le condizioni ideali per coordinare con precisione la tecnologia di controllo del motore, i sistemi elettrici di comando a quattro ruote motrici e le sospensioni, fino ai limiti. La BMW ix è stata concepita fin dall'inizio per la mobilità puramente elettrica, con due motori elettrici insieme che generano una potenza massima di oltre 370 kW/500 CV. Parte integrante del test di resistenza al Polo è anche la messa a punto finale del sistema intelligente a quattro ruote motrici BMW xDrive, che oltre alla stabilità e alla trazione, ottimizza anche costantemente l'efficienza della BMW ix. L'obiettivo dello sviluppo è quello di ottenere un consumo combinato di energia estremamente basso, inferiore a 21 kWh per 100 chilometri nel ciclo di prova WLTP e un'autonomia di oltre 600 chilometri.