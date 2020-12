Volkswagen Golf R, con 320 Cv è l'ammiraglia prestazionale

Volkswagen Italia ha aperto gli ordini per la nuova Golf R da 320 Cv, la versione al vertice per potenza e prestazioni nella gamma della ottava generazione della compatta di Wolfsburg. Fino dal debutto della prima Golf R (la R32) dal 2002, le caratteristiche fondamentali di questa versione 'quasi racing' non sono mutate col tempo, e anche il modello 2021 si distingue per trazione integrale, dinamica di altissimo livello, equipaggiamenti e design unici, il tutto grazie a tecnologie di riferimento per la categoria. Nuova Golf R, tra l'altro, è la prima ad essere equipaggiata con l'inedito sistema di trazione integrale 4Motion con R-Performance Torque Vectoring - che funzione grazie ad una rete integrata di controllo della dinamica - che è una soluzione high tech capace di innalzare l'esperienza di guida a livelli mai raggiunti prima. Proposta in Italia a 52.900 euro con arrivo nelle Concessionarie Volkswagen nel primo trimestre del 2021, Golf R diventa l'ammiraglia sportiva della 'famiglia' capace di esaltare le grandi potenzialità della Golf, arrivata con l'ottava generazione a più di 35 milioni di esemplari prodotti. Golf è oggi disponibile con motori turbo benzina TSI, Turbodiesel TDI con twin dosing, a metano TGI, mild hybrid a 48 Volt eTSI e ibridi plug-in eHybrid, con potenze che variano da 110 a 320 Cv.



Con la sua tecnologia e il propulsore Golf R supera ogni altra versione precedente, come dimostrano i 4,7 secondi impiegati per accelerare da 0 a 100 km/h e la velocità massima di 270 km/h con il pacchetto opzionale R-Performance. Più dei singoli dati sulle prestazioni, il carattere della nuova Golf R è evidenziato dalla combinazione tra i 420 Nm di coppia massima, il telaio avanzato e la più evoluta trazione integrale della categoria, che insieme creano un nuovo riferimento in termini di dinamica, agilità e piacere di guida.



In particolare il sistema 4Motion con R-Performance Torque Vectoring distribuisce l'erogazione della coppia alle quattro ruote non solo variando la percentuale tra gli assi, ma anche tra le due ruote posteriori. Questo permette di incrementare in modo significativo l'agilità, in particolare nei cambi di direzione. Per la prima volta in assoluto, la trazione integrale è connessa attraverso il Vehicle Dynamics Manager (VDM) agli altri sistemi quali il bloccaggio elettronico del differenziale (XDS) e il controllo adattivo del telaio DCC. Grazie alla stretta integrazione, la nuova Golf R offre una trazione ottimale e un comportamento neutro, con il massimo livello di precisione. In Italia, la nuova Golf R è offerta con una completa dotazione di serie che ne rispecchia il ruolo di ammiraglia e include.



Presenti, tra gli altri, i cerchi in lega da 18 pollici, il climatizzatore automatico Climatronic a 3 zone, i fari Full Led anteriori e posteriori, il sistema Keyless Entry&Go, il Travel Assist 2.0 (comprensivo di ACC, Front Assist e Lane Assist) e il Car2X. Al lancio, gli equipaggiamenti di Golf R includono gratuitamente anche il navigatore Discover Media con display da 10,25 pollici, i comandi vocali Natural Voice Control e la Wireless App-Connect.