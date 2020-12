GM Tahoe, turbodiesel elemento di superiorità del nuovo suv

Anche se può sembrare paradossale negli Stati Uniti si assiste in questo momento ad un rilancio in grande stile del motore turbodiesel, che viene utilizzato anche nella comunicazione come elemento di superiorità tecnologica soprattutto rispetto ai propulsori a benzina che in Usa restano i preferiti.



Dopo diversi lanci commerciali da parte di FCA per modelli Jeep e Ram che hanno puntato, a ragione, sul valore 'green' dell'EcoDiesel V6 3.0 di origine italiana (è nato alla VM di Cento in provincia di Ferrara, azienda che ora fa parte della galassia Fiat Chrysler), è ora il momento di General Motors che ha appena presentato il suv Chevrolet Tahoe 2021 dotato del turbodiesel Duramax 3.0L.



Con questa motorizzazione - si legge nella nota di GM - il Tahoe ''è il suv full-size più efficiente in termini di consumo di carburante della sua classe. Una migliore efficienza nei consumi di carburante permette viaggi più lunghi con questo modello best-seller nota per le sue dimensioni, capacità e carico''.



Il turbo diesel Duramax 3.0L è il primo motore a gasolio a sei cilindri in linea di Chevy in un suv full-size e il primo diesel del marchio offerto dal 1999. ''Il 3.0L Duramax turbodiesel aggiunge la raffinata esperienza di questo motore - ha affermato Bob Krapes, direttore marketing di Chevrolet Trucks - alla importante riprogettazione dei nuovissimi Tahoe e Suburban 2021''. Il 3.0L Duramax turbodiesel è stato lanciato per primo da GM nel Silverado 2020, utilizzando tecnologie all'avanguardia per ottimizzare i consumi di carburante e integrarsi nella nuovissima architettura del veicolo. E la Casa di Detroit segnala ''piccole modifiche adattano che il motore nell'applicazione suv full-size, tra cui una migliore riduzione del rumore e un nuovo modulo di controllo, progettato specificamente per sfruttare la maggiore potenza di elaborazione dei dati. Una delle particolarità del Duramax 3.0 - che è stato scelto anche dall'Esercito Usa per il nuovo veicolo leggero ISV (Infantry Squad Vehicle) destinato alla Fanteria nella variante 2.8 quattro cilindri - è la sua origine italiana; Questo turbodiesel è stato inizialmente sviluppato a Torino quando la divisione GM Powetrain, a cui competeva la progettazione e la messa a punto di tutti i propulsori a gasolio del Gruppo - era di proprietà della GM, mentre ora fa parte del Punch Group.



(ANSA)