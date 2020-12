Aston Martin, arriva la special edition Bowmore

Un'inedita collaborazione tra due storici marchi britannici come Aston Martin e Bowmore per una serie speciale di DBX. La casa automobilistica ha infatti presentato una versione speciale del suo SUV ad alte prestazioni, firmata dalla divisione Q by Aston Martin e che celebrare la partnership con la leggendaria distilleria di whisky single malt, Bowmore.

Frutto della collaborazione tra i due nomi del lusso britannico, diciotto esemplari della DBX che verranno consegnate ai clienti durante un esperienza lifestyle totalmente privata in Scozia. "Aston Martin DBX - ha commentato Marek Reichman, Executive Vice President & Chief Creative Officer di Aston Martin - ha fornito la tela perfetta per il massimo livello di personalizzazione Q by Aston Martin. I marchi Aston Martin e Bowmore condividono la stessa visione di creazione di una bellezza senza tempo e un'eredità duratura, fedele alla loro eredità, ma anche di abbracciare nuovi metodi e approcci, e questo si riflette nell'edizione DBX Bowmore. Le strisce degli alambicchi per whisky in rame sono intarsiate nei cinturini laterali e il Bowmore Tweed dona un accento in più agli interni. Q by Aston Martin ha creato ancora una volta una bellissima Aston Martin in edizione limitata". La Bowmore DBX è rivestita da una vernice in Bowmore Blue, un colore d'archivio esistente che è stato riportato in esclusiva da Q by Aston Martin appositamente per questa vettura. La vernice Xenon Grey, che mostra ovunque una macchia blu metallizzata, sarà offerta come opzione esterna aggiuntiva. Gli intarsi in rame con marchio Bowmore che utilizzano il rame del whisky originale sono stati utilizzati anche per accentuare le cinghie laterali del DBX, come un cenno alle tradizioni mantenute dall'azienda.

Ciascuno dei 18 nuovi proprietari delle Bowmore DBX sarà invitato a un'esclusiva esperienza del programma Aston Martin Art of Living in Scozia. Gli ospiti si recheranno a Edimburgo dove riceveranno la loro edizione speciale DBX, e potranno intraprendere un viaggio su strada di 170 miglia attraverso la spettacolare campagna scozzese, visitando Loch Lomond e il Trossachs National Park, prima di salire sul traghetto diretto a Islay e ovviamente procedere ad un tour privato della Bowmore Distillery. La Q by Aston Martin DBX Bowmore Edition è ora in vendita in tutto il mondo e le consegne ai clienti avverranno nel quarto trimestre del 2021.