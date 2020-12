Alfa Romeo, Giulia e Stelvio Veloce Ti tra novità 2021

Per il 2021 arrivano le novità in casa Alfa Romeo per Giulia e Stelvio. Con le linee guida di sportività, comfort e eleganza, i due modelli della casa del Biscione si rinnovano e per l'occasione esordiscono anche gli allestimenti 'Veloce Ti'. Se da sempre la sigla 'Ti', ovvero Turismo Internazionale, contraddistingue i modelli più ricchi, dall'eleganza tipicamente italiana, mentre la dicitura "Veloce" è riservata alle versioni più performanti, l'unione tra le due vuole rappresentare allo stesso l'eccellenza tecnica e motoristica del modello, strizzando l'occhio alla versione Quadrifoglio con la quale Veloce Ti condivide alcuni elementi di stile sia negli interni che negli esterni. La sua caratterizzazione specifica è sia estetica sia funzionale, a partire dal nuovo paraurti posteriore con skid-plate specifico, dal body kit in tinta carrozzeria e dalle palette del cambio automatico in alluminio in linea con il piantone dello sterzo.



/>Giulia Veloce Ti si distingue invece per paraurti specifici, minigonne e spoiler in carbonio. Su Stelvio Veloce Ti esordiscono i nuovi cerchi in lega da 21 pollici a cinque fori con finitura brunita che saranno poi disponibili anche su altri allestimenti. Gli interni riprendono quelli delle versioni Quadrifoglio con i sedili sportivi in pelle e Alcantara, oltre alle esclusive finiture in fibra di carbonio. Toni scuri anche per la cornice dei vetri, i cristalli privacy, i badge identificativi Stelvio o Giulia, Q4 e Veloce Ti. Giulia e Stelvio Veloce Ti sono equipaggiati con il propulsore 2.0 Turbo benzina da 280 CV o 2.2 Turbo Diesel da 210 CV, entrambi abbinati al cambio automatico a 8 marce e alla trazione integrale Q4. I motori sono 4 cilindri costruiti interamente in alluminio, con l'albero di trasmissione in carbonio.