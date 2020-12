Mitsubishi Eclipse Cross, SUV giapponese attacca la spina

In casa Mitsubishi arriva anche la spina per Eclipse Cross. Il SUV della casa giapponese si presenta anche nella sua versione Phev e il doppio motore è quello dell'Outlander PHEV, il veicolo ibrido plug-in più venduto al mondo. In Giappone, la casa automobilistica ha avviato a metà ottobre le prenotazioni della nuova Cross, raddoppiando il target di vendita stabilito, raggiungendo circa 2000 unità in sei settimane. "Intendiamo fornire ai clienti di tutto il mondo prodotti entusiasmanti - ha spiegato Takao Kato, CEO di Mitsubishi Motors Corporation - che garantiscano anche tranquillità grazie al miglioramento delle tecnologie ecologiche simbolo del nostro marchio e al potenziamento del sistema 4WD.



Abbiamo inglobato tutta l'essenza Mitsubishi in questa nuova versione, facendoci forza sia della nostra tecnologia d'avanguardia PHEV sia sulle competenze 4WD che abbiamo acquisito con l'esperienza dei rally". Sviluppato in base al concetto di design Daring Grace, la maggiore lunghezza della carrozzeria e il restyling del frontale e della parte posteriore creano una sagoma slanciata, con un maggiore dinamismo tipico da SUV. La rivisitazione del layout dei fari completa il design frontale con un look sportivo e la protezione sottoscocca nella parte bassa dei paraurti accentua l'aspetto del SUV. Eclipse Cross PHEV sarà disponibile, oltre ai colori tradizionali, nella tinta Red Diamond e nel nuovo White Diamond. Il sistema adottato è il 4WD PHEV a doppio motore, derivato dalla 'sorella maggiore' Outlander PHEV. L'architettura è composta da due motori elettrici (anteriore e posteriore) ad alta potenza, una batteria di grande capacità e un motore MIVEC da 2,4 litri, che permettono un'accelerazione rapida, silenziosa e potente tipica dei veicoli elettrici, oltre a una manovrabilità agile ma stabile.

La batteria è da 13,8 kW e fornisce un'autonomia completamente elettrica di 57 km (modalità WLTC), che permette la guida 100% elettrica negli spostamenti quotidiani. Sono disponibili tre modalità di guida: EV Mode utilizza i motori elettrici e la potenza della batteria; Series Hybrid Mode utilizza il motore a benzina per generare la potenza necessaria ai motori elettrici per fornire trazione al veicolo; Parallel Hybrid Mode utilizza il motore a benzina per generare trazione, assistito dai motori elettrici. Il passaggio automatico tra le varie modalità, in funzione delle condizioni di guida, permette al conducente di sperimentare il piacere di guida in una serie di ambienti diversi. La presa elettrica integrata a corrente alternata da 100 volt, con un massimo di 1.500 watt, è in grado di fornire l'alimentazione ai vari accessori e dispositivi elettronici per le attività di svago all'aperto e costituisce un'affidabile fonte energetica in caso di emergenza.