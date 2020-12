MG EHS Hybrid, Suv plug-in da gennaio in Europa

Si chiama MG EHS Plug-in Hybrid il secondo modello MG per l'Europa. Dopo MG ZS EV, totalmente elettrico, oggi la casa automobilistica ha lanciato lo spazioso Suv, equipaggiato con l'avanzata tecnologia plug-in hybrid. Il robusto propulsore è composto da un motore turbo da 1,5 litri, un cambio intelligente a 10 velocità, un motore elettrico e una batteria agli ioni di litio da 16,6 kWh. In modalità EV, l'ibrida MG EHS Plug-in Hybrid può viaggiare fino a 52 km in marcia completamente elettrica (WLTP). Il punteggio di 5 stelle Euro NCAP per la sicurezza per la variante a benzina è in parte dovuto ai sistemi di assistenza alla guida MG Pilot e all'utilizzo di acciaio ad alta resistenza nella struttura della scocca del veicolo. "L'automobilista di oggi - ha commentato Matt Lei, ceo di MG Motor Europe - si avvicina alla guida sostenibile senza volersi preoccupare troppo dell'autonomia. Per chi non è ancora pronto per un'auto totalmente elettrica, lanciamo MG EHS Plug-in Hybrid, il nostro secondo SUV elettrificato dopo la MG ZS EV completamente elettrica".

Sotto al cofano della nuova MG EHS Plug-in Hybrid, un collaudato motore a benzina turbo da 1,5 litri (119 kW/162 CV e 250 Nm) funziona in sinergia con un potente motore elettrico (90 kW/122 CV e 230 Nm). L'auto vanta una potenza di sistema di 190 kW/258 CV, con una coppia massima di 370 Nm. Una batteria agli ioni di litio da 16,6 kWh alimenta il motore elettrico, consentendo all'MG EHS Plug-in Hybrid di coprire una distanza in modalità esclusivamente elettrica fino a 52 km (WLTP), e, quindi, completamente priva di emissioni. Il carica-batterie di bordo da 3,7 kW consente di caricare totalmente la batteria in un qualsiasi punto di ricarica (AC) in circa 4,5 ore. Il SUV ibrido plug-in è inoltre dotato di un sistema di frenata rigenerativa, che immagazzina l'energia rilasciata durante la decelerazione e la riutilizza per ottimizzare l'autonomia della batteria o ridurre ulteriormente il consumo di carburante. La nuova MG EHS Plug-in Hybrid si colloca in un segmento superiore rispetto alla MG ZS EV, è lunga 4.574 mm, larga 1.876 mm e alta 1.664 mm.



Grazie alla disposizione intelligente dell'unità elettrica, MG EHS Plug-in Hybrid offre un ampio spazio per gambe e spalle nella parte posteriore dell'abitacolo. Allo stesso tempo, l'auto offre un'ampia capacità di carico di 448 litri, che può essere estesa fino a 1.375 litri quando i sedili posteriori sono ripiegati. MG introdurrà in Europa la nuova MG EHS Plug-in Hybrid, con disponibilità da gennaio per la prevendita e i test drive, la nuova MG EHS Plug-in Hybrid con un prezzo di listino a partire da 34 mila euro.