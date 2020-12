Fiat Panda Sport e Tipo Cross, destinate a nuova clientela

Fiat entra nelle case di tutti gli italiani, o meglio di tutti i cittadini europei, con quella che viene correttamente chiamata 'Famiglia Funzionale' perché punta risolvere concretamente e trasversalmente i problemi di mobilità con modelli accessibili, in linea con i gusti e le esigenze della attuale clientela e caratterizzati dallo stato dell'arte della tecnologia, compresa l'elettrificazione. Lo fa con il lancio - attraverso un inedito e riuscito format virtual-teatrale - della nuova Tipo Cross e delle gamme di Tipo e Panda completamente rinnovate. ''L'esordio della nuova Famiglia Funzionale Fiat e l'anteprima di così tanti modelli - ha detto durante la presentazione Luca Napolitano,

Head of Fiat, Lancia & Abarth Brands EMEA - segnano un importante passo avanti nella strategia di rinnovamento della nostra gamma; nella risposta alle esigenze del nostro target e nell'allargamento dell'offerta verso clienti completamente nuovi per Fiat. Inoltre, in questo modo prosegue la nostra strategia di rinnovamento della gamma, iniziata nel corso dell'anno, con coerenza: offriamo soluzioni di mobilità urbana ed extra urbana sempre più sostenibili, connesse e tecnologiche in linea con le esigenze del nostro target, quello attuale e quello futuro. E se il mondo 'Aspirazionale', una delle due anime del marchio Fiat, è perfettamente incarnato dall'iconica 500, il mondo 'Funzionale' è in mano a modelli di estremo successo come Panda e Tipo. Due vetture straordinarie che oggi compongono una sola grande famiglia omogenea, ampia e innovativa in termini di tecnologia, impatto ambientale e connettività, senza mai rinunciare alle doti di praticità e flessibilità che ne hanno decretato il successo. Basti pensare - ha concluso Napolitano - che i due modelli rappresentano il 58% sul totale delle vendite di vetture Fiat e il 40% sul totale di FCA''. La Famiglia Funzionale di Fiat, composta dai modelli best seller Tipo e Panda, si rinnova completamente con una declinazione di queste due gamme secondo una nuova struttura declinata attraverso le tre anime Life, Sport e Cross. Life è destinata a chi vive intensamente la città. Sport per chi ha uno stile di vita dinamico (e attirerà probabilmente nuove fasce di clientela) e infine la terza Cross per coloro che usano la vettura anche per l'outdoor o più semplicemente per uscire dalla routine quotidiana e immergersi in entusiasmanti avventure. E tra le maggiori novità - è stato sottolineato oggi - ci sono proprio le nuove Tipo Cross e Tipo City Sport e la nuova Panda Sport che completano la rinnovata gamma e, ciascuna, risponde alle esigenze di un nuovo target, arricchendo così l'offerta di Fiat. Tipo Cross è un vero e proprio 'family crossover' destinato ad un target nedito, quello delle famiglie giovani, con stile di vita dinamico, che cercano funzionalità, emozione, spazio ma anche stile e contenuti ad un prezzo accessibile. Ed è una prima assoluta anche la nuova Tipo City Sport che punto invece ad un cliente giovane e dinamico cerca auto dalla personalità spiccata, dal carattere sportivo e con una forte innovazione tecnologica. Anche Panda si rinnova nello stile e nella sostanza come naturale evoluzione di un'invenzione che in 40 anni di vita è sempre stata sinonimo di simpatia, semplicità d'uso e versatilità. E' il caso dell'inedita Panda Sport caratterizzata dai cerchi in lega da 16 pollici bi-colore con gemme nere/rosse; dalle maniglie e le calotte degli specchi in tinta carrozzeria e dal logo Sport cromato sulla fiancata laterale. La stessa personalizzazione grintosa si ritrova all'interno dove risaltano la plancia color titanio, i pannelli porte specifici in eco-pelle, l'imperiale nero e i sedili in tinta grigio scuro, con dettagli in tecno-pelle, fasce laterali in tessuto e cuciture rosse. Nuova Panda Sport può essere dotata, a richiesta, del Pack Pandemonio - chiaro tributo al kit lanciato nel 2006 sulla Panda 100 HP - che include pinze freni rosse, vetri oscurati e volante in tecno-pelle con cuciture rosse. Tra le dotazioni offerte di serie si segnala, per la prima volta sul modello, la nuova radio Touchscreenda 7 pollici con sistema digitale DAB, predisposizione Apple CarPlay e Android Auto che integrano perfettamente lo smartphone, quest'ultimo posizionabile nel pratico alloggiamento sopra la radio. Panda Sport è dotata del motore 1.0 FireFly 70 Cv Hybrid omologato Euro 6D Final e che sfrutta un motore elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) con batteria al litio da 11 Ah e potenza di picco di 3,6 kW. Nuova Fiat Panda Hybrid viene proposta a partire da 9.900 euro e nuova Tipo a partire da 13.900 euro con finanziamento FCA Bank. Chi in particolare desidera mettersi al volante dei nuovi modelli potrà beneficiare, durante la fase di lancio, di un vantaggio aggiuntivo di 1.500 euro per Panda Sport e di 2.000 euro per Tipo Cross, sempre attraverso le soluzioni finanziarie promozionali di FCA Bank.