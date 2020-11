MG, nuovo SUV plug-in arrivo il 7 dicembre

Sarà presentato i prossimo 7 dicembre il secondo modello per l'Europa firmato MG. Si chiama MG EHS Plug-in Hybrid e segue il successo del SUV 100 per cento elettrico MG ZS EV. Il SUV è stato progettato per offrire elevati standard di qualità e sicurezza e sarà subito disponibile per mettere a disposizione una tecnologia avanzata ad un prezzo accessibile. Durante le festività di dicembre MG EHS Plug-in Hybrid sarà sotto i riflettori anche in un modo inedito, grazie al Christmas truck, un camion decorato a tema natalizio che porterà il nuovo modello in tour per l'Europa. MG è pronta ad entrare in nuovi mercati come la Germania, la Svezia, l'Italia, la Spagna e il Portogallo e a rafforzare la propria presenza in Francia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Norvegia, Danimarca, Islanda e Austria dove MG ZS EV è già commercializzato.