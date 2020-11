DS 7 Crossback, edizione limitata Louvre: arte in viaggio

Supportato da una partnership stabilita con il museo del Louvre sin dalla creazione di DS Automobiles, DS 7 Crossback è ora offerto in un'esclusiva edizione limitata Louvre, ancora più ricca di elementi distintivi.



I codici stilistici del museo sono trasposti dai nostri artigiani dentro DS 7 Crossback Louvre con l'integrazione di specifici badge Louvre sul cofano, sul portellone del bagagliaio e sulle porte anteriori. Le DS Wings, il contorno dei finestrini è caratterizzato da una decorazione Gloss Black, così come le barre del tetto e le decorazioni delle luci posteriori.



Personalizzato fin nei minimi dettagli, DS 7 Crossback Louvre aggiunge un tocco di eleganza con l'incisione laser con il motivo della Piramide sulle calotte degli specchietti retrovisori. L'ultima novità in termini di personalizzazione esterna è l'introduzione di una nuova versione di cerchi Paris da 20 pollici. All'interno, il motivo della piramide di Ieoh Ming Pei è utilizzato elegantemente attraverso una stampa 3D sulle prese d'aria, sul cruscotto e con una goffratura applicata sulla pelle Nappa del coperchio del vano portaoggetti centrale.



L'arte del viaggio di DS Automobiles diventa l'arte in viaggio, con un comfort distintivo in un ambiente caratterizzato da raffinatezza ed eleganza. La dimostrazione del know-how francese combina nuove tecniche come la stampa 3D o l'incisione laser e la maestria nella lavorazione di materiali nobili come la la pelle Nappa dei sedili con la lavorazione a cinturino di orologio. È il culmine di una lunga e forte collaborazione con il Louvre che dà vita a questa alleanza tra cultura e arte del viaggio. L'amore per l'arte e la cultura viene declinata in nuove forme, intrise di esclusività. Con DS 7 Crossback Louvre, i viaggiatori sono invitati a scoprire le opere più emblematiche del museo più bello del mondo.



Per il piacere dei sensi, DS 7 Crossback Louvre mostra queste opere sull'ampio touch screen centrale da 12 pollici ad alta definizione. All'avvio dell'auto, le opere si trasformano anche in una fonte di ispirazione grazie all'ascolto di un podcast di circa quattro minuti che ne svela tutti i segreti (disponibile in francese, inglese, tedesco, spagnolo e italiano). Centottantadue opere sono state selezionate dai team del museo del Louvre e di DS Automobiles per rappresentare l'insieme delle collezioni e dei dipartimenti del museo. Possono essere visualizzati tutti settimanalmente o scoperti tramite un motore di ricerca per impreziosire ancora di più gli interni di DS 7 Crossback Louvre. La massima raffinatezza consiste nel poter viaggiare con un'opera d'arte - pittura o scultura - visualizzata sullo schermo centrale.



La Vittoria di Samotracia, il ritratto della Monna Lisa dipinto da Leonardo da Vinci, Le Nozze di Cana del Veronese, l'Incoronazione dell'Imperatore Napoleone I di Jacques-Louis David, la Zattera della Medusa di Théodore Géricault, La Libertà che guida il popolo di Eugène Delacroix o la statua egiziana dello scriba accovacciato sono tra le opere proposte.



Un altro vantaggio esclusivo: tutti i clienti DS 7 Crossback Louvre riceveranno una tessera degli 'Amici del Louvre' che garantisce loro accesso illimitato alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee del museo del Louvre ma anche del museo nazionale Eugène-Delacroix, un accesso prioritario al museo del Louvre attraverso il Passage Richelieu, un ingresso gratuito per un accompagnatore, un accesso gratuito a La Galerie du Temps du Louvre Lens e del Louvre Abu Dhabi e altre offerte in più di cento musei, per un anno. DS 7 Crossback Louvre è offerto con due motori ibridi plug-in da 300 cavalli (con trasmissione a 4 ruote motrici) e 225 cavalli (che introduce in Italia la versione a 2 ruote motrici) per emissioni di CO2 comprese tra 36 e 38 grammi per chilometro e consumo di carburante inferiore a 1,7 litri/100 km secondo il ciclo combinato. In modalità 100% elettrica e a zero emissioni, l'autonomia può raggiungere i 58 chilometri secondo lo standard WLTP. La versione da 300 cavalli consente di raggiungere i 100 km/h in 5,9 secondi e di percorrere 1.000 metri da fermo in 25,9 secondi.



Basato sulla versione Prestige e sull'ispirazione DS Opera Art Basalt, simbolo del know-how francese nell'industria automobilistica, DS 7 Crossback Louvre combina numerosi equipaggiamenti di tecnologia avanzata alla raffinatezza tipica dei modelli della gamma DS offrendo - di serie - DS Connected Pilot, un sistema di guida semi-autonoma di livello 2, DS Active ScanSuspension, sistema di sospensioni controllato da una telecamera, DS Active Led Vision, per un'illuminazione dinamica della strada, oltre a numerosi aiuti alla guida, tra cui riconoscimento dei segnali stradali, monitoraggio attivo dell'angolo cieco, avviso di attenzione del conducente tramite telecamera o l'avviso di superamento della carrteggiata, nonché i sedili anteriori riscaldati, massaggianti e ventilati e il parabrezza riscaldato. DS 7 Crossback Louvre è disponibile in tre diverse colorazioni: Blu Zaffiro, Grigio Cristallo, Nero Perla. L'edizione limitata DS 7 Crossback Louvre commercializzata in diciotto Paesi situati su diverse regioni, in Europa, Africa, America Latina e Asia. DS 7 Crossback Louvre è ordinabile da subito e sarà disponibile nella rete dei DS Store italiani a partire da novembre con prezzi di listino a partire da 60.700 euro.