Rolls-Royce Black Badge, nuova incredibile serie Neon Nights

Dopo la serie dedicata ai colori pastello presentata all'evento di Pebble Beach lo scorso anno, l'edizione speciale Black Badge di Rolls-Royce si arricchisce ora delle varianti Neon Nights, dedicate ai modelli Dawn, Wraith e Cullinan.

Create nella prima 'tiratura' per i clienti negli Stati Uniti, queste appariscenti Rolls dai colori flou verranno replicate su ordinazione in sole altre tre unità per ogni colore, con un totale di 12 esemplari Neon Nights. L'ispirazione per le tinte, spiega la Casa di Goodwood, non è quella delle insegne al Neon ma viene dal mondo della natura. La Wraith Black Badge è rifinita in Lime Rock Green, una tonalità quasi luminosa che riprende il colore della raganella verde australiana, un anfibio che Sami Coultas, specialista di vernici e personalizzazioni di Rolls-Royce, ha incontrato per la prima volta durante un viaggio a Tamworth, a nord di Sydney. L'interno è rivestito in pelle Scivaro Grey, con accenti Lime Rock Green sotto forma di cuciture e piping. Per la Dawn Black Badge Neon Nights Rolls-Royce ha scelto invece una tinta denominata Eagle Rock Red che richiama i fiori di Ohi a lehua, un albero sempreverde originario delle Hawaii. L'interno è rifinito in pelle Selby Grey con cuciture e piping in Koi Red.



E' stata invece una farfalla esotica dalle ali in blu iridescente, la Rhetus periander che si trova in America centrale e meridionale, a ispirare la finitura Mirabeau Blue del Cullinan Black Badge Neon Nights. Gli interni sono in pelle Arctic White con dettagli in Lime Rock Green per creare un contrasto molto forte. ''Neon Nights è una vivace trilogia di Rolls-Royce Black Badges - ha detto Sami Coultas - la cui ispirazione viene dalla natura. Le vernici Bespoke di nuova concezione vengono applicate alle varianti Black Badge di Wraith, Dawn e Cullinan, le 'enfants terribles' più spigolose della famiglia Rolls-Royce.



Prendendo spunti dal mondo naturale, tra cui una raganella verde australiana, un fiore di albero hawaiano e una farfalla esotica, queste tonalità limitate caratterizzano le Black Badge di colori più audaci, e sono destinate ai clienti di tutto il mondo che hanno davvero il coraggio di essere diversi''.