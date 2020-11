Peugeot, a salone Guangzhou reveal suv 4008 e 5008 e 508 L

In occasione del Salone di Guangzhou, presso lo stand Dongfeng-Peugeot, la casa del Leone ha svelato in anteprima mondiale i suv 4008 e 5008. I due modelli saranno commercializzati a partire dai primi mesi del 2021: contestualmente è stata avviata la commercializzazione della nuova Peugeot 508 L PHEV, berlina plug-In hybrid moderna e dinamica, con un prezzo che parte da 215.700 yuan.



I nuovi suv 4008 e 5008 riprendono il design ispirato e moderno dei modelli europei. In Cina, Peugeot dispone di una gamma suv totalmente rinnovata. La gamma dei modelli è ancor più attrattiva con il lancio della berlina 508 L PHEV, ibrida plug-in. Questo è il terzo modello elettrificato lanciato in un anno, dopo il e-2008 100% elettrico e il 4008 PHEV 4WD, plug-In hybrid con trazione integrale.



Dongfeng Peugeot è determinata ad accelerare lo sviluppo della sua presenza nel mercato cinese, con una gamma di modelli altamente tecnologica e con un design fortemente distintivo. Il brand invia un segnale forte ai clienti cinesi fan del Leone con il lancio di queste tre novità al Guangzhou Motor Show, insieme alla celebrazione dei 210 anni di Peugeot.



I nuovi suv 4008 e 5008 adottano i codici stilistici dei loro cugini europei. La loro calandra anteriore senza cornice mette in scena un motivo stilistico molto tecnico, che nasce intorno al Leone centrale e che si integra lateralmente con il resto del paraurti, per un effetto visivo spettacolare. Le luci diurne a LED verticali rappresentano la nuova firma luminosa del brand. I gruppi ottici posteriori con il triplo artiglio 3D e con gli indicatori di direzione progressivi sottolineano anch'essi la tecnologia del modello. Il design del corpo vettura fonde eleganza, dinamismo e stile felino.



L'i-Cockpit si evolve per rimanere il punto di riferimento nel segmento C suv in Cina. Il nuovo schermo touch screen centrale è ora da 10 pollici. Il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici adotta la tecnologia "normally black", per avere più contrasto e fornire una ottima leggibilità. L'interno si caratterizza per nuove finiture e decorazioni e si può avere un nuovo rivestimento in pelle beige chiara.



La berlina plug-In hybrid 508 L PHEV si rivolge invece ai clienti 'edonisti moderni', alla continua ricerca del piacere e che cercano la qualità dei prodotti, nuove tecnologie e che puntano ad elevare la loro qualità di vita. Il design esterno si ispira alle concept car Exalt e Instinct da cui si ispira la sua sagoma dinamica e filante. Il badge del modello apposto sulla parte anteriore del muso rende omaggio alla storica 504. Il Peugeot i-Cockpit (quadro strumenti digitale, volante compatto e schermo touch screen centrale con tasti in stile pianoforte) conferisce all'abitacolo un aspetto estremamente tecnologico e di grande qualità.



La 508 L PHEV è dotata di un motore termico 360 THP turbocompresso ad iniezione diretta abbinato ad un motore elettrico Aisin. Questi motori sono collegati ad un cambio automatico Aisin ad 8 rapporti. La potenza complessiva generata da questi motori è di 183 kW (249 CV) e la coppia massima è di 360 Nm. Sono disponibili tre modalità di guida: 100% elettrico, Hybrid e Sport. Il piacere di guida è ulteriormente esaltato dal telaio e dagli aiuti alla guida semi-autonomi ADAS 2.0. La sicurezza è ottimale grazie anche ad un dispositivo di protezione della batteria in caso di urto, testato in 12 condizioni estreme. I prezzi partono da 27.700 euro (ANSA).