Mercedes Maybach Classe S,luxury car arriva con look inedito

Dal suo lancio nel 2015 Mercedes-Maybach Classe S è stata consegnata in circa 60.000 esemplari in tutto il mondo. Nel 2019, con circa 12.000 unità, le vendite di Mercedes-Maybach Classe S hanno toccato la punta più alta: in Cina il tasso di crescita è stato a due cifre.

Oltre alla Cina, i mercati principali degli scorsi anni sono stati la Russia, la Corea del Sud, gli Usa e la Germania. Ora la Mercedes-Maybach Classe S arriva in una nuova versione, riprendendo questa storia di successo, attraverso la combinazione della perfezione e del carattere high-tech dell'ammiraglia di Mercedes-Benz, presentata pochi mesi fa, con l'esclusività e la tradizione di Maybach.

Il passo incrementato di 18 cm rispetto alla Mercedes-Benz Classe S lunga va interamente a vantaggio del vano posteriore. Grazie ai sedili Executive di serie e al pacchetto chauffeur il vano posteriore diventa un luogo di lavoro confortevole o una zona relax. A ciò si aggiungono dettagli esclusivi, come gli ampi elementi decorativi in legno sul retro dei sedili anteriori e tra i sedili dei due passeggeri posteriori. Mercedes-Maybach Classe S sarà disponibile in Italia dalla prossima estate, il listino in primavera. ''Con Nuova Mercedes-Maybach Classe S esprimiamo l'approccio moderno dell'esclusiva gamma di prodotti, alla vigilia del centesimo anniversario della nascita delle automobili di Mercedes-Maybach -, sottolinea Dirk Fetzer, responsabile Gestione di prodotto Mercedes-Maybach - Oggi come allora i nostri clienti hanno aspettative elevate in fatto di esclusività e individualità, eleganza del design e finiture di altissima qualità, il tutto basato su una tecnica allo stato dell'arte. È soprattutto sotto l'aspetto del comfort, della sicurezza e del design che Nuova Mercedes-Maybach Classe S si distingue nel segmento d'alta gamma molto competitivo''. Lunga 5,47 metri e larga 1,92 metri, questa berlina classica a tre volumi si distingue per un frontale caratterizzato dal particolare cofano motore con aletta cromata e dalla mascherina del radiatore Mercedes-Maybach, il cui tratto distintivo è dato dai listelli verticali di forma tridimensionale. La scritta Maybach è integrata nella cornice cromata della griglia. Le porte posteriori sono più larghe rispetto agli altri modelli della serie, e sui montanti C si trova un finestrino laterale triangolare fisso. Un logo del marchio Maybach posto sul montante C sottolinea l'esclusività dell'auto. Mercedes-Maybach Classe S può essere equipaggiata con porte Comfort posteriori a comando elettrico.Il look particolare presenta una verniciatura bicolore applicata a mano secondo i più severi criteri qualitativi, arricchita da una striscia di separazione. Si tratta di un equipaggiamento, come la tecnologia Digital Light per i fari, che offre funzioni nuove, come la proiezione di segni di demarcazione o di simboli sulla carreggiata. L'abitacolo di Mercedes-Maybach Classe S si basa sull'allestimento interno completamente rivisitato di Mercedes-Benz Classe S. Plancia portastrumenti, consolle centrale e braccioli costituiscono un'unità scultorea che sembra sospesa su un ambiente arioso. Sono disponibili fino a cinque schermi; di serie è presente un display centrale Oled da 12,8 pollici che funge da centrale di comando high-tech. È disponibile anche offerto un display del conducente in 3D da 12,3 pollici con rappresentazione tridimensionale degli altri utenti della strada e con un suggestivo effetto di profondità e ombreggiatura. L'estetica particolare del display del conducente nella modalità di visualizzazione Exclusive sottolinea la posizione di spicco di Mercedes-Maybach. La cornice degli strumenti circolari è nella tonalità oro rosé tipica del marchio. Questo colore ricorre anche nell'illuminazione di atmosfera attiva, quindi nella luce sequenziale a LED animata, abbinata a funzioni intelligenti per il comfort e la sicurezza.



A bordo non manca il lusso classico, con la novità dei numerosi elementi decorativi per i sedili anteriori. Pregiati gusci in legno avvolgono il retro del sedile lato guida e di quello del passeggero anteriore. Con il vano posteriore First Class un elemento decorativo in legno altrettanto raffinato arricchisce lo spazio tra i due passeggeri posteriori.