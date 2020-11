Honda Civic 2021, look 'neutro' e dimensioni più importanti

Honda si adegua alla 'rivoluzione' legata alla scomparsa dei Saloni e degli altri eventi fisici e sceglie per presentare in prima mondiale la nuova Civic 2021 nientemeno che la piattaforma Twitch di Amazon sfruttando il mondo virtuale del videogioco Fortnite. Questa nuova versione - che dalla prime immagini rilasciate evidenzia un look molto più 'neutro' rispetto alle provocazioni stilistiche dell'attuale - sembra essere anche più grande e quindi destinata probabilmente a sostituire, cancellandola, anche la Accord che è la berlina Honda di segmento superiore. Mantenendo lo schema a trazione anteriore, nella Civic 2021 crescono il passo, per renderla ancora più abitabile, e cresce soprattutto la lunghezza del muso (rislutato ottenuto arretrando il parabrezza) così da creare un aspetto più premium. Decisamente meno 'japan style' anche la plancia, che nell'unico bozzetto diffuso appare più pulita e più moderna. La strumentazione di Civic 2021 è completamente digitale e display dell'infotainment è più grande (passa da 7 a 9 pollici) e viene montato a sbalzo, così da creare un piacevole 'effetto tablet'. Honda non ha rilasciato informazioni su questa vettura 'Prototipo' ma è più che corretto ipotizzare che trattandosi di una world car on nuova Civic partirà da subito in versione elettrificata e ibrida, a cui potrebbe seguire anche una variante 100% elettrica. Destinata a debuttare tra la primavera e l'estate (a seconda dei mercati) la Civic Sedan sarà affiancata dalla Hatchback - prevista anche il allestimento sportivo Si - e sicuramente dalla Type R, diventata una icona tra le sportive compatte.