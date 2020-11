Lamborghini Huracan STO, la conferma soltanto il 18 novembre

L'appuntamento, dato con l'immagine di una vettura coperta da un telo semitrasparente, è per il 18 novembre quando Lamborghini svellerà una nuova auto nata ''per la pista'' destinata invece ''alla strada''. Si tratta di una ''nuova Lamborghini V10'' con cui - si legge nel teaser - la Casa di Sant'Agata sta ''per intraprendere un nuovo, fantastico capitolo'' della sua storia.



Il reveal, come ormai è abitudine, sarà online e potrà essere seguito al sito https://lam.bo/LamborghiniV10_Fb. Fino qui la parte ufficiale, ma molti siti e magazine specializzati hanno già azzardato che si tratterà della nuova Huracan STO, dove questa sigla nasce dalla contrazione delle denominazione Super Trofeo (cioè il campionato monomarca organizzato da Squadra Corse) con quella Omologato, quindi modello ammesso alla circolazione su strada. Come si può parzialmente intuire dall'auto nascosta dal telo, si dovrebbe trattare di una vettura con aerodinamica ancora più perfezionata, con una grande ala, molta fibra di carbonio e probabilmente più potenza sotto al cofano. E proprio dalla Huracan Super Trofeo Evo, anche la STO dovrebbe proporre la presa d'aria a periscopio sul tetto. Non circola invece nessuna informazione sulle caratteristiche tecniche e anche in questo caso il riferimento resta la Super Trofeo Evo che è una supersportiva da pista 'pura' con trazione posteriore, e motore V10 capace di sviluppare 620 Cv e 570 Nm di coppia massima. Ma Lamborghini è capace di molte sorprese e l'ultima generazione del V10 di Sant'Agata potrebbe debuttare nella Huracan STO in una variate ancora più performante.