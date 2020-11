Hyundai Kona Electric, novità tra design tecnologia

Novità in arrivo, tra design e tecnologia, per Hyundai Kona Electric. Il SUV compatto completamente elettrico del brand coreano, prodotto ora nello stabilimento Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC), in Repubblica Ceca, ha ricevuto importanti aggiornamenti nel design, per un look nuovo, oltre che nelle dotazioni di sicurezza e tecnologie avanzate. "Quando abbiamo lanciato Kona Electric nel 2018 come primo SUV compatto interamente elettrico al mondo - ha affermato Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing and Product di Hyundai Motor Europe - il modello ha rappresentato un importante passo avanti per la mobilità elettrica accessibile.

Con Nuova Kona Electric, stiamo dimostrando l'impegno di Hyundai nei confronti della guida a zero emissioni, offrendo ai nostri clienti migliorate funzionalità di assistenza alla guida e di sicurezza, fattori che rendono il modello ancor più attraente". Nuova Kona Electric si presenta con importanti aggiornamenti sul fronte del design, ancora più riconoscibile su strada grazie alla combinazione tra linee filanti che si uniscono a uno stile da vero SUV. Il frontale, con la griglia chiusa, è caratterizzato da un look pulito. Le nuove luci diurne a LED enfatizzano la presenza su strada del modello e la sua estetica moderna. Inoltre, la parte anteriore viene completata dallo sportellino di ricarica asimmetrico, caratteristica peculiare di Kona Electric. Nuova Kona Electric, disponibile con una nuova e ampia gamma di colori, è anche lunga 25 millimetri in più rispetto alla versione precedente. All'interno c'è un cluster digitale da 10.25'', mentre il display centrale da 10.25'' compreso di navigatore rimane quello introdotto su Kona Electric Model Year 2020. I clienti di Nuova Kona Electric possono anche contare sul nuovo aggiornamento Bluelink, che permette di controllare l'auto attraverso il proprio smartphone o la propria voce. Il più recente aggiornamento di Bluelink risulta ancor più pratico grazie a una serie di nuove funzionalità di connettività avanzate. Il Profilo Utente offre ulteriori possibilità di personalizzazione e può essere trasferito ad altri veicoli Hyundai con la stessa funzione.

Last Mile Navigation permette ai clienti di continuare il loro viaggio verso la destinazione finale anche dopo aver parcheggiato, ricevendo indicazioni in realtà aumentata sull'app Bluelink o tramite Google Maps. Connected Routing sfrutta attraverso il GPS i dati reali e storici sulla velocità, che vengono memorizzati nel server e aggiornati ogni mese. Questo garantisce aggiornamenti precisi del traffico ogni cinque minuti, tempi di arrivo più accurati e ricalcoli di percorsi più affidabili. Infine, Live Parking Information fornisce informazioni in tempo reale sulla posizione e sul prezzo dei parcheggi disponibili nelle vicinanze. Inoltre, l'ultimo aggiornamento di Bluelink include la ricerca a testo libero per consentire agli utenti di inserire indirizzi o punti di interesse. Due sono invece i diversi powertain elettrici a zero emissioni disponibili. La versione long-range con batteria da 64 kWh è dotata di un motore elettrico da 204 CV (150 kW) di potenza massima, che permette a Kona Electric di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi. La versione standard ha una batteria da 39,2 kWh e un motore da 136 CV (100 kW), garantendo uno 0-100 km/h in 9,9 secondi. La versione con batteria da 64 kWh è capace di una velocità massima di 167 km/h, mentre la versione con batteria da 39,2 kWh arriva a 155 km/h. Entrambe le versioni sprigionano 395 Nm di coppia immediata.