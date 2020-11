Audi e-tron GT, tra tecnologia del futuro e artigianato

La più moderna tecnologia robotica e l'artigianato, insieme nella produzione della nuova Audi e-tron GT. Nella linea di montaggio della sportiva 100% elettrica della casa dei quattro anelli, i robot più moderni lavorano infatti insieme agli specialisti della produzione, che sfruttano tecnologie avanzate come la realtà virtuale e usano strumenti creati dalle stampanti 3D. Audi e-tron GT è prodotta all'Audi Böllinger Höfe - all'interno dello stabilimento di Neckarsulm utilizzando tecnologie di nuova generazione e facendo ricorso al lavoro manuale per la finitura dei dettagli. La e-tron GT sarà la prima Audi 100% elettrica costruita in Germania, dalla fine del 2020, dopo che l'impianto di Neckarsulm, tradizionalmente dedicato alla produzione di piccole serie, è stato ampliato e convertito all'e-mobility. Proprio in questo stabilimento si uniscono la maestria artigianale, i processi digitali e le tecnologie smart. La linea produttiva è stata studiata utilizzando modelli virtuali, così come i processi di assemblaggio e la catena della logistica, dove è stata implementata la pianificazione dei container con il supporto della tecnologia VR. Per la prima volta in Audi, la produzione è stata definita senza usare prototipi reali.

La carrozzeria dell'Audi e-tron GT è composta da un mix di acciaio e alluminio ad altissima resistenza e viene prodotta da artigiani specializzati con l'ausilio di macchinari speciali, lungo una linea di assemblaggio innovativa, in cui ogni scocca passa due volte, prima da un lato e poi dall'altro. La scocca stessa viene costruita intorno a quello che è chiamato 'two-way framer', con 10 robot che fissano i pannelli laterali interni ed esterni. Il reparto carrozzeria è automatizzato all'85% ed è composto da 10 stazioni per un totale di 34 robot. Alla fine della linea produttiva entrano in gioco gli specialisti, per montare le parti aggiuntive e controllare la finitura globale della carrozzeria. La linea di assemblaggio del nuovo SUV elettrico Audi è composta da 36 stazioni anziché dalle precedenti 16 e la e-tron GT la condivide con la supercar Audi R8. Il suono della e-tron GT. Il suono della Audi e-tron GT è stato messo a punto dagli ingegneri Rudolf Halbmeir e Stephan Gsell, che hanno lavorato al computer, nel laboratorio del suono, all'interno dell'auto in movimento e in studio. Il risultato è un suonoelettronico progressivo unico, che risulta dalla somma di 32 elementi sonorisingoli. Come tutte le auto elettriche, infatti, anche la e-tron GT è dotata del sistema AVAS (acoustic vehicle alerting system), che è obbligatorio e avverte pedoni e ciclisti della presenza del veicolo fino a 20 km/h. Ma nella e-tron GT, il suono dell'AVAS è incorporato in uno spettro acustico molto più ampio.