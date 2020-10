Peugeot 2008, si rinnova gamma: 3 allestimenti e BlueHDi 110

Si rinnova la gamma di Peugeot 2008.



Il B-suv del Leone adotta la nuova strategia di gamma ottimizzata su tre diversi allestimenti con altrettanti pack, al posto dei precedenti cinque integrabili da singoli opzionali.



Questa nuova gamma ha lo scopo di facilitare il processo di analisi dei clienti, offrendo loro la possibilità di scegliere tra tre diversi allestimenti, ciascuno integrabile da uno specifico pack che include le opzioni oggi maggiormente richieste.



Nuova 2008 può infatti esser scelta nell'allestimento Active, Allure o GT, ciascuno di essi integrabile con un pack che contiene alcuni degli optional che i clienti italiani hanno finora dimostrato di apprezzare maggiormente in questi primi mesi di commercializzazione.



Tra le novità anche l'introduzione della motorizzazione BlueHDi 110 S&S che viene abbinata di serie al cambio manuale a 6 rapporti. Si tratta di un motore 4 cilindri con cilindrata di 1.499 centimetri cubi e testata a 16 valvole. Sovralimentato con turbo, è in grado di erogare 110 CV di potenza massima.



Omologato Euro 6D ed in grado emettere appena 95g di CO2 per km: dispone quindi di 10 CV in più rispetto alla precedente motorizzazione ed affianca la più potente versione da 130 CV abbinata di serie al cambio automatico EAT8.



Il nuovo motore BlueHDi 110 S&S è disponibile in 3 allestimenti, due dei quali arricchibili con Pack (Active e Active Pack, Allure e Allure Pack, GT), ed ha un prezzo di listino che parte da 23.850 euro, 300 in più rispetto al precedente motore da 100 CV che va a rimpiazzare.



A seguito dell'ottimizzazione della gamma versioni e allestimenti, nuova 2008 è disponibile complessivamente con due motorizzazioni Diesel BlueHDi, tre benzina PureTech ed una 100% elettrica, declinate in tre allestimenti, ciascuno arricchibile da un Pack, per un totale di 31 diverse combinazioni possibili.