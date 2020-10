Hyundai i20 N, sotto al cofano anima da rally

Ispirata al mondo dei rally, arriva la Hyundai i20 N ad alte prestazioni. Stretto è il legame del nuovo modello svelato dalla casa coreana, che arriverà sul mercato europeo nella primavera del prossimo anno, con la i20 WRC da rally, perché è proprio nel Motorsport che si trovano le sue 'radici'. La nuova i20 N è ispirata a i20 Coupe WRC, auto da rally basata su una versione altamente modificata di Hyundai i20, e perciò ha il peso minimo richiesto dal regolamento FIA World Rally Championship. Il modello ha portato Hyundai al successo con la conquista del campionato costruttori WRC 2019, dopo aver vinto quattro delle gare in calendario. Ad oggi, Hyundai ha fatto segnare 17 vittorie nella più importante competizione rally internazionale.

"Il nostro brand ad alte prestazioni N ha avuto un grande successo dal lancio di i30 N nel 2017 - ha affermato Thomas Schemera, Executive Vice President and Head of Product Division di Hyundai - e questa volta abbiamo deciso di sviluppare un modello ispirato alla nostra i20 Coupe WRC, che l'anno scorso ci ha portato al successo nel campionato del mondo di rally. Con Nuova i20 N stiamo ampliando la nostra gamma high-performance N, allo scopo di attrarre ancora più clienti che vogliono vivere l'emozione della pista nelle loro vite di tutti i giorni".

Deciso, è il look generale della macchina, con un design esterno che enfatizza la sua natura attraverso la combinazione di elementi provenienti dall'eredità di Hyundai nei rally con la più recente identità stilistica 'Sensuous Sportiness' del brand, con l'aggiunta di forme aerodinamicamente funzionali, come i 10 mm in meno di altezza da terra, al design dinamico e sportivo della Nuova Hyundai i20. Tra gli altri elementi di design ci sono i fari anteriori a LED, mentre i fanali posteriori oscurati ricordano un diamante nero. Il look sportivo di Nuova i20 N viene accentuato poi dai cerchi in lega dedicati da 18'', con una finitura grigio opaco e le pinze dei freni marchiate N.



All'interno, tutto è orientato alle performance, con una serie di funzionalità avanzate e hi-tech tipiche della gamma N, a cominciare dai sedili sportivi dedicati e dotati di un poggiatesta integrato. Sotto il cofano c'è Il potente motore turbo da 1.6 litri, abbinato a una trasmissione manuale a sei rapporti. Il propulsore è il primo di una nuova generazione a fare il debutto su un modello Hyundai in Europa e produce una potenza massima di 204 CV e una coppia massima di 275 Nm per un'erogazione entusiasmante. Con un peso di 1.190 kg, come la i20 Coupe WRC, il rapporto peso/potenza è uno dei migliori della categoria. Nuova i20 N è capace di una velocità massima di 230 km/h e può scattare da 0 a 100 km/h in soli 6,7 secondi.