SsangYong Rexton, primo sguardo a nuova versione

Il SUV corano SsangYong Rexton torna in scena con un design rinnovato, prestazioni di guida superiori e sistemi di sicurezza ADAS all'avanguardia. SsangYong Motor hainfatti rilasciato in anteprima le prime immagini teaser del suo SUV di punta, il nuovo Rexton, che anticipano il lancio che si terrà il 4 novembre in Corea e mostrano il nuovo design con un rinnovato look frontale, caratterizzato dai fari a LED e dall'inedita griglia del radiatore. Oltre ai cambiamenti relativi al design, che presenta ora un nuovo aspetto dinamico e sofisticato, con linee esterne dall'aspetto robusto, il nuovo Rexton è stato anche migliorato in termini di prestazioni di guida e sicurezza con l'introduzione dei dispositivi ADAS, come l'IACC (Intelligent Adaptive Cruise Control) e di un propulsore aggiornato. La nuova vettura vanta infatti un avanzato sistema di infotainment basato sull'A.I., che è stato progettato per soddisfare la domanda del mercato, offrendo una nuova esperienza di guida agli utenti. Dopo il lancio in Corea, il nuovo Rexton sarà presto in vendita a livello internazionale.