Mitsubishi Eclipse Cross, ora è anche ibrida Plug-in

Un look rinnovato per la nuova Eclipse Cross di Mitsubishi, che torna in scena anche in versione ibrida plug-in. "La nuova Eclipse Cross rappresenta una vera evoluzione tecnologica e di design dell'attuale modello - ha dichiarato Giuseppe Lovascio, Chief Strategy Officer Gruppo Koelliker e Direttore Generale Mitsubishi Motors Automobili Italia - e l'introduzione della tecnologia PHEV è in linea con la mission di Mitsubishi di abbinare la tradizione avventurosa dei SUV alle moderne tecnologie con motore elettrico. La decisione di introdurre una versione ibrida plug-in risponde alla richiesta sempre più evidente di mobilità alternativa, confermata anche dal successo registrato da Mitsubishi nella categoria PHEV in Europa. Mitsubishi Motors Italia ribadisce il presidio del mercato italiano affiancando all'attuale offerta questo nuovo modello capace di intercettare, grazie alla ricchezza della sua dotazione, una nuova tipologia di clientela". In particolare il nuovo design di Eclipse Cross presenta numerosi miglioramenti stilistici, a partire dal frontale che adotta una versione evoluta del concetto di design simbolo di Mitsubishi, il Dynamic Shield. La nuova protezione del paraurti anteriore e il layout dei fari rivisitato completano il design del frontale. Nella parte posteriore, il portellone e il lunotto ridisegnati, garantiscono una migliore visibilità posteriore. Le luci posteriori tridimensionali si estendono verso l'alto e l'interno, mentre il nuovo portellone posteriore presenta anche un design esagonale fortemente scolpito che ricorda la forma del porta-ruota di scorta del marchio. Novità anche nell'abitacolo con i nuovi interni neri con accenti argentati e sedili in pelle grigio chiaro. Il nuovo Smartphone-Link Display Audio System da 8" è di serie e offre al conducente una migliore visuale delle informazioni e un funzionamento più facile. La nuovissima motorizzazione PHEV nasce dall''esperienza di Outlander PHEV e si avvale dello stesso sistema a due motori 4WD PHEV, con modifiche specifiche per le dimensioni e il peso del telaio. Per la nuova versione PHEV, il sistema seleziona automaticamente una delle tre modalità di guida per adattare la vettura a condizioni diverse: EV, Ibrida Seriale o Ibrida Parallela. La batteria di trazione si può usare anche come affidabile fonte di elettricità per attività all'aperto o in caso di emergenza, poiché fornisce fino a 1.500 watt di potenza da una presa elettrica a bordo3. La nuova Eclipse Cross è disponibile anche con il motore MIVEC turbo 1,5 litri a quattro cilindri e iniezione diretta.