Honda Accord, nuova 'pelle' per il 2021

In vista del 2021, Honda Accord si rinnova nella forma e nella sostanza. Più tecnologica e con una nuova versione sportiva, il modello della casa giapponese avrà, nella sua nuova versione, tutta una serie di novità che ne ritoccheranno prima di tutto il look. In particolare è prevista una griglia più ampia e rinnovata, insieme a una migliore integrazione dell'unità radar del sistema Honda Sensing. Ai lati della nuova calandra ci sono i nuovi fari a LED con illuminazione più lunga e larga. Nuove anche le aperture più piccole per i fendinebbia. Inoltre, per le versioni LX, EX-L eTouring sono previsti i nuovi cerchioni in lega, mentre un nuovo colore è disponibile per le versioni sport ci sarà anche il colore Sonic Gray Pearl. All'interno, ulteriori miglioramenti deriveranno da un display da 8 pollici touchscreen, ora standard su tutti i modelli, così com'è standard la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. La Accord Hybrid 2021 beneficia degli aggiornamenti del sistema ibrido a due motori Honda, pensato per una risposta all'acceleratore più diretta e immediata, con una potenza totale di 212 CV.

Guarda le fotoHonda Accord

Il sistema ibrido a due motori Honda utilizza un motore di propulsione e un generatore/motorino di avviamento costruito con un design brevettato Honda, realizzato con magneti che non utilizzano metalli pesanti. Questo riduce il costo e il peso dei magneti, riducendo al contempo la dipendenza da alcuni tipi di metalli, contribuendo ad evitare l'impatto ambientale spesso negativo dell'estrazione mineraria.Il sistema di controllo del gruppo propulsore ibrido gestisce l'erogazione di potenza tra ogni componente e passa senza soluzione di continuità tra EV Drive, Hybrid Drive e Engine Drive per la massima efficienza, senza alcun intervento da parte del conducente. Anche la Accord Sport SE è una novità per il 2021, con la nuova Sport SE. Visivamente, Accord Sport e Sport SE si distinguono dalle altre versione per lo spoiler posteriore, le ruote da 19 pollici con assetto specifico, fendinebbia a LED, calandra cromata scura e finiture di scarico cromate.