Audi A3 Sportback 1.4 TFSI-e PHEV, i consumi sono da scooter

Parte la prevendita della nuova Audi A3 Sportback in versione plug-in hybrid, un'auto che permette di viaggiate fino a 67 chilometri in modalità 100% elettrica e che - a fronte di una potenza complessiva di 204 Cv che garantisce prestazioni brillanti con consumi 'da scooter' - offre i molti vantaggi sia fiscali che di mobilità connessi con l'omologazione ibrida a cui si accompagna l'accesso alla seconda classe degli incentivi - sino a 6.500 euro - attivati dal Decreto Rilancio. Audi A3 Sportback 1.4 (40) TFSI-e S Tronic viene proposta negli allestimenti d'ingresso, Business, Business Advanced ed S Line edition con prezzi a partire da 39.200 euro, ma a cui si può accedere anche con il programma Audi Value (rate da 199 euro al mese con Valore Futuro Garantito che prevede al termine del finanziamento, sostituzione, riscatto o restituzione dell'auto) a cui si aggiunge la promozione sino al 31 ottobre del rimborso delle prime tre rate. Oppure con Audi Value noleggio, che offre con un canone mensile di 299 euro tutti i vantaggi del possesso di un'Audi A3 Sportback TFSI con a carico di Audi Italia tutti gli oneri di gestione come bollo, RCA, manutenzione e assistenza.

La berlina dei Quattro Anelli - grazie all'entrata a listino della nuova versione ibrida plug-in da 204 Cv - può ora contare su cinque diverse motorizzazioni: TFSI, TDI, mild-hybrid, a metano e, appunto, TFSI e con tecnologia PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). Un unicum nel panorama delle compatte premium che sarà ulteriormente rafforzato dalla disponibilità per A3 Sportback di tre varianti d'assetto, della scelta fra trazione anteriore o integrale Quattro. E che, nel corso del 2021, si rafforzerà ulteriormente dal debutto di una seconda variante ibrida plug-in caratterizzata da prestazioni ancora più sportive. La 'ricaricabile' Audi A3 Sportback 1.4 (40) TFSI-e S Tronic può percorrere sino a 67 chilometri (omologazione WLTP) in elettrico grazie alla batteria agli ioni di litio da 13 kWh, ricaricabile integralmente in circa quattro ore mediante l'impianto domestico a 230 Volt. I vantaggi dinamici garantiti dal powertrain ibrido plug-in che eroga complessivamente 204 Cv e 350 Nm di coppia, composto dal 4 cilindri 1.4 TFSI e da un'unità elettrica da 80 kW (109 Cv) sono evidenti. Lo scatto da 0 a 100 km/h si realizza in 7,6 secondi e la velocità massima in assenza di limiti è pari a di 227 km/h (140 km/h in modalità EV). Il tutto a fronte di consumi - con il pieno d'energia - che sono soltanto di 1,0 - 1,3 litri ogni 100 chilometri nel ciclo combinato WLTP, e di emissioni di CO2 contenuti in 24 - 31 g/km.La tecnologia plug-in hybrid ha un'ulteriore freccia al proprio arco: il valore residuo, che oggi è diventato superiore alle tradizionali soluzioni benzina e Diesel. Una caratteristica con risvolti particolarmente positivi per la formula Audi Value, lo strumento che rende certo il valore della propria Audi al temine del periodo contrattuale.



Nello specifico, optando per Audi A3 Sportback 1.4 (40) TFSI-e S Tronic Business Advanced - a listino a 42.800 euro - il valore futuro garantito sfiora il 60% del prezzo della vettura. Un importo particolarmente rilevante, reso possibile dall'elevato valore residuo della compatta con tecnologia PHEV. Conseguentemente, è possibile guidare da subito la berlina dei Quattro Anelli sostenendo, in due anni, solamente il 40% del costo del veicolo, con la libertà di scegliere l'opzione finale preferita. La rata mensile di 199 euro - analoga alle versioni a benzina 1.5 (35) TFSI S tronic 150 CV e Diesel 2.0 (35) TDI S tronic 150 CV di Audi A3 Sportback in allestimento Business Advanced - include il piano di manutenzione Audi Premium Care per 24 mesi o 30.000 km. La nuova Audi A3 Sportback raggiungerà le Concessionarie italiane nel corso del mese di novembre.