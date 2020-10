Kia Rio, quarta generazione con contenuti di livello elevato

Rio, la compatta di segmento B di Kia, debutta nella sua quarta generazione con importanti aggiornamenti tecnologici, con un look esterno più moderno, con interni ancora più curati e con dotazioni di sicurezza e infotainment che sono propri di modelli di categoria superiore. Kia Rio 2021 propone anche il nuovo motore 1.0 T-GDi Smartstream abbinato al sistema mild hybrid a 48 Volt di Kia che offre indubbi vantaggi per consumi ed emissioni ma anche sul fronte pratico (accesso ZTL, ecc..) per effetto di questa tipologia di omologazione. Per ottenere il massimo contributo dal sistema mild hybrid, Kia Rio 2021 potrà essere ottenuta con il nuovo cambio manuale 'intelligente' iMT a 6 rapporti, già presentato nella versione MHEV di XCeed. Questa innovativa trasmissione consente di adottare alcune tecniche di guida finora possibili solo con cambio automatico, come il 'coasting' per viaggiare a motore spento con la sola spinta d'inerzia.



Sollevando il piede dall'acceleratore, in particolari condizioni di guida e di sicurezza, la Rio con cambio iMT disinnesta autonomamente la frizione, spegne il motore e fa in modo che si proceda 'veleggiando' solo per effetto della spinta inerziale.



Il riavvio avviene agendo sul pedale del freno o dell'acceleratore. Nella Kia Rio 2021 l'unità 1.0 Mild Hybrid - che sostituisce la precedente 1.2 MPi -verrà offerta nella configurazione 100 Cv e in abbinamento al nuovo cambio iMT a 6 rapporti e in quella da 120 CV abbinato al cambio a doppia frizione DCT a 7 rapporti. Il motore 1.2 MPi - opportunamente aggiornato per essere ancora più efficiente sia in termini di emissioni che di consumi - sarà presente solo nella collaudata e apprezzata variante a GPL che in abbinamento ad un cambio manuale a 5 rapporti sarà disponibile a partire dal 2021. Nella Rio è ora presente un sistema di navigazione touchscreen da 8 pollici di ultimissima generazione con l'innovativo UVO Connect Phase II con multi-connessione Bluetooth e schermo suddiviso che consente agli utenti di controllare o monitorare contemporaneamente diverse funzioni del veicolo. Il sistema è compatibile con Apple CarPlay wireless e Android Auto, eliminando così la necessità di collegare il proprio smartphone tramite cavo. UVO Connect Phase II offre inoltre l'accesso a una gamma di servizi di bordo evoluti come informazioni sul traffico, previsioni meteoe prezzi del carburante e il include anche il riconoscimento vocale online- Presenti anche i più avanzati sistemi di assistenza alla guida (ADAS) di Kia, come il sistema Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) con riconoscimento di pedoni, veicoli e ciclisti di recente introduzione, il Lane Keeping Assist (LKA), il Driver Attention Warning (DAW) e il Blind Spot Detection. A seconda della versione Rio include l'ultima versione del sistema FCA di Kia ed è disponibile anche con assistenza per evitare le collisioni in punti ciechi (BCA), Intelligent Speed Limit Warning (ISLW), Smart Cruise Control (SCC) e Lane Follow Assist (LFA).In tutte le varianti Rio è dotata di serie dei sistemi Kia Vehicle Stability Management (VSM), Electronic Stability Control (ESC), Cornering Brake Control (CBC) e Straight-line Stability (SLS). La gamma è composta dalle versioni Urban, Style e GT Line con un prezzo - per l'entry level - che parte da 15.950. In questo caso - offerto esclusivamente con motorizzazione 1.2 GPL - gli equipaggiamenti comprendono alzacristalli elettrici anteriori, climatizzatore manuale, cerchi in acciaio da 15 pollci e radio compact DAB. Al top della gamma Rio si colloca invece l'allestimento GT Line proposto a 20.000 euro nella motorizzazione 1.0 MHEV 100 Cv iMT e a 21.750 con la taratura da 120 Cv e cambio DCT. Grazie al programma Scelta Kia, Rio potrà essere acquistata con una rata da 149 euro al mese (TAEG 4,02%) che include nel canone mensile 3 anni di assicurazione Credit Life, 2 anni di assicurazione Furto e Incendio e 2 anni di assicurazione Stop&Go (coperture a tutela della mobilità su strada, ovvero auto sostitutiva in caso di furto o incendio totale e recupero del veicolo dopo furto o rapina, con marchiatura cristalli inclusa). Alla fine del contratto il cliente può scegliere in totale libertà cosa fare della propria Rio, se sostituirla, restituirla o tenerla.