Hyundai i10 e i30, si rinnovano in forma e sostanza

Novità in casa Hyundai dove si rinnovano sia la i10 che la sorella maggiore i30. La piccola di casa si presenta in scena nella sua versione N Line, che arriva sul mercato italiano, terzo modello della casa coreana con questo allestimento, dopo l'anteprima mondiale al Salone di Francoforte 2019. L'ispirazione che ha influito anche sul rinnovamento nel design, è quella rivolta alle auto 'N', ovvero quelle ad alte prestazioni del brand. Le novità che balzano immediatamente all'occhio sulla nuova i10 hanno a che vedere con il design dinamico. Le differenze all'esterno rispetto al modello precedente includono paraurti e griglia frontale ridisegnati, specchietti retrovisori neri e i cerchi in lega da 16" con design dedicato. I vetri posteriori sono oscurati e le luci diurne posteriori sono a LED. Altri elementi di design esclusivi sono il logo N Line, l'emblema i10 in rosso, come anche la piastra paramotore e il diffusore. È possibile scegliere tra diversi colori per la carrozzeria, che possono essere abbinati al tetto a contrasto. All'interno dell'abitacolo la Nuova i10 N Line è caratterizzata da volante e il pomello del cambio marchiati N, bocchette dell'aria contornate di rosso e dalla pedaliera con finiture in metallo. Sotto al cofano c'è un nuovo motore da 1.0litri T-GDI, per la prima volta disponibile sulla gamma i10, abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti. I cavalli disponibili sono 100 e la coppia massima di 172Nm si traduce in un'accelerazione 0-100 km/h in poco più di 10 secondi. Sul versante sicurezza, si può contare sui sistemi di sicurezza attiva e di guida assistita Hyundai SmartSense: tra questi la frenata automatica di emergenza con riconoscimento veicoli e pedoni, il mantenimento attivo della corsia, gestione automatica dei fari abbaglianti e il rilevamento della stanchezza del conducente. Anche la sorella maggiore i30 arriva sul mercato Italiano presentando un nuovo design, più avanzati sistemi di connettività e sicurezza, ma anche e nuovi propulsori elettrificati tramite un sistema ibrido a 48V. Nuovi contenuti anche per l'allestimento N Line che per la prima volta sarà disponibile anche sulla variante Wagon, oltre alle versioni 5 porte e Fastback. Nel design frontale di i30 si inserisce la griglia con motivo grafico 3D, i nuovi fari più sottili con tecnologia LED, insieme alle nuove luci diurne a V. Nel posteriore, i30 5-porte si aggiorna con un nuovo design per il paraurti, mentre le luci a LED combinate creano una forma a V per un effetto simmetrico tra l'anteriore e il posteriore. Nuova i30 N Line, nelle versioni berlina, Fastback e in combinazione con i motori 1.5 T-GDi da 160 CV o1.6 CRDi da 136 CV, presenta una differente messa a punto di sospensioni e sterzo, pensata per una guida più dinamica.



Aggiornamenti di design anche nell'abitacolo, con prese d'aria più moderne, un nuovo cluster digitale da 7 pollici e un nuovo navigatore touchscreen da 10,25 pollici. Nuova i30 ha anche la ricarica wireless dello smartphone ed è compatibile con Android Auto e Apple Car Play. Per la prima volta, Hyundaii30 è anche equipaggiata con la tecnologia Bluelink che include un'ampia gamma di servizi come i LIVE Servicesdi Hyundai, oltre a funzionalità da remoto gestibili tramite l'apposita app per smartphone. Ampia la gamma di powertrain elettrificati: il motore benzina T-GDI 1,0 litri da 120 CV è ora abbinato al sistema ibrido a 48V e al cambio manuale intelligente a 6 velocità. Il sistema Mild Hybrid è di serie anche sul propulsore diesel1,6 litri da 136 CV, offerto sia con cambio manuale iMT che con cambio automatico a doppia frizione. Al top della gamma c'è il nuovo motore 1,5 litri T-GDI da 160 CV, disponibile solo sulla versione N Linee e abbinato a un sistema Mild Hybrid a 48 volt e al cambio iMT. Presente anche il motore diesel 1,6 litri da 115 CV, disponibile con un cambio manuale a 6 marce.