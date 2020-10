Hyundai svela immagini teaser nuova hot hatch i20 N

Hyundai ha svelato il primo teaser di nuova i20 N, hot hatch basata su nuova i20 ed ispirata alla Hyundai i20 WRC e capace di divertire in pista. Come gli altri modelli Hyundai N, i20 N garantisce performance esclusive e innovazioni tecnologiche per soddisfare gli appassionati delle alte prestazioni. Il modello si unisce a i30 N e i30 Fastback N all'interno dell'adrenalinica gamma high-performance di Hyundai in Europa. Il design di i20 N esprime un look dinamico basato sul nuovo linguaggio stilistico del brand 'Sensuous Sportiness' che dona all'auto un carattere deciso, con il frontale dominato da una presa d'aria maggiorata per il raffreddamento del motore turbo e dei freni. I cerchi in lega da 18'' con design dedicato e finitura in grigio opaco, insieme alle pinze dei freni marchiate N e alle minigonne dal look unico, sottolineano l'animo sportivo del modello. Uno spoiler posteriore distintivo permette di migliorare le performance aerodinamiche, rendendo i20 N ancora più divertente da guidare su tutti i tipi di strada e in ogni condizione climatica. Inoltre, la livrea Performance Blue e il tetto a contrasto Phantom Black, disponibile come optional per uno stile bicolore, enfatizzano il Dna motorsport di Hyundai insieme ai dettagli esterni in rosso.