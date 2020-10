Peugeot ad Auto China 2020, è sempre l'Anno del Leone

Per le attività di Peugeot in Cina è sempre l'Anno del Leone, come è stato sottolineato dalla gigantesca riproduzione del simbolo del brand che - dopo la 24 Ore di Le Mans - è stato portato a Beijing per campeggiare nello stand di Auto China 2020. La marca del Gruppo PSA è molto apprezzata in quel Paese e lo sarà anche di più nei prossimi mesi con l'arrivo di una versione specifica della 508, la 'L' a passo lungo (la carrozzeria più amata dai cinesi) che debutterà commercialmente nei prossimi giorni come model year 2021. Peugeot 508 L sarà proposta in cinque allestimenti e con tre motorizzazioni, tutte abbinate ad un cambio automatico e tutte basate sulla piattaforma EMP2. Ci sarà la 360 THP benzina da 167 Cv, la 400 THP benzina con 211 Cv e PHEV ibrida plug-in che sarà lanciata alla fine del 2020. A Beijing il marchio del Gruppo PSA ha esposto anche i suoi suv elettrificati e-2008 (100% elettrico) e 4008 PHEV 4WD (ibrido plug-in, 4 ruote motrici) esposti a fianco della berlina 508L PHEV ibrida plug-in. Dal 2020, tutti i nuovi modelli Peugeot lanciati e prodotti in Cina si basano su piattaforme multienergia. Questa strategia offre ai Clienti cinesi la libertà di scegliere tra motori elettrificati o a combustione interna. In particolare i suv e-2008 e 2008 - presentati per la prima volta a Guangzhou nel novembre 2019 - sono basati sulla piattaforma CMP (Common Modular Platform) e hanno motori 100% elettrici o a benzina. Il nuovo suv Peugeot 4008 PHEV, lanciato nel luglio 2020, ha invece un motore ibrido plug-in che associa due motori elettrici e un motore a benzina.



La sua trasmissione a 4 ruote motrici consente l'uso 'outdoor'. ''Nel corso dei suoi 210 anni di storia - ha affermato David Guérin, direttore generale di Dongfeng Peugeot - il marchio del Leone con il suo spirito di innovazione, è stato costantemente in prima linea nel design e nella tecnologia automobilistica, alla ricerca del piacere di guida. Ha saputo adattarsi ai cambiamenti del suo tempo per ripensare gli standard di mobilità. In futuro, Dongfeng Peugeot manterrà la sua promessa 'Unboring The Future' e presenterà la nostra proposta 'Feel your heart beat' anche ai consumatori cinesi''.