Hyundai i20 N Line, design e prestazioni ispirati alla pista

La nuova Hyundai i20 N è il nuovo ingresso nella famiglia della casa coreana. Dopo la presentazione di Nuova i20 dello scorso febbraio, il marchio ha infatti svelato la sua i20 N Line, ovvero il più recente modello del brand ad essere equipaggiato con l'allestimento sportivo N Line. Caratterizzata da elementi di design esterni e interni, la gamma è ispirata a quella ad alte prestazioni 'N'. "Con Nuova i20 N Line introduciamo per la prima volta sulla gamma i20 il nostro allestimento sportivo e moderno - ha affermato Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing and Product di Hyundai Motor Europe - e attraverso questo nuovo modello ci assicuriamo di poter soddisfare le esigenze di una clientela ancora più ampia con uno stile esclusivo e ispirato alle performance del nostro brand N che sottolinea le capacità di Hyundai nel motorsport". L'estetica scolpita, in quanto a design esterno, di Nuova i20 N Line segue il linguaggio stilistico 'Sensuous Sportiness' di Hyundai, ovvero abbinando elementi di design e orientati alla performance. Il paraurti anteriore presenta una rifinitura grigia che incrementa la sensazione di sportività, mentre la griglia nera con logo N Line e un motivo ispirato a quello di una bandiera a scacchi, sottolinea il legame di Nuova i20 N Line con la pista. Per enfatizzare lo stile della vettura ispirato al mondo del motorsport, l'allestimento N Line è dotato di finiture grigie e un paraurti posteriore filante, che combina migliori performance aerodinamiche a un look sportivo. I fendinebbia triangolari e il doppio scarico cromato mettono invece in risalto il carattere dinamico di Nuova i20 N Line e la distinguono rispetto agli altri allestimenti. Quattro le colorazioni disponibili per gli esterni: Phantom Black, Aurora Grey, Polar White e Brass.



Inoltre, per offrire un maggiore grado di personalizzazione, il colore Polar White è selezionabile con il tetto a contrasto Phantom Black. All'interno di Nuova i20 N Line ci sono i sedili sportivi del brand N con il logo N e cuciture rosse, oltre al volante N con design dedicato, la pedaliera in metallo e la leva del cambio rivestita in pelle con inserti rossi. Nuova i20 N Line offre una doppia scelta a livello di motorizzazioni: il 1.2 MPI da 84 CV o il 1.0 T-GDI nelle varianti da 100 CV e 120 CV.



La versione con il 1.0 T-GDI è stata perfezionata a livello di sospensioni, nella risposta del motore e nel sound dello scarico, allo scopo di donare un'esperienza di guida più emozionante. Nuova i20 N Line con il 1.0 T-GDI è proposta inoltre con la tecnologia mild hybrid a 48-volt (optional sulla variante da 100 CV, di serie su quella da 120 CV) che si traduce in una migliore efficienza nei consumi. Un'altra funzionalità disponibile in abbinamento al sistema 48-volt è la trasmissione manuale intelligente (iMT), che ottimizza ulteriormente i consumi di carburante.