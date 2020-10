Aznom Palladium, nasce fra Monza e Torino ammiraglia dei suv

Nasce fra Monza e Torino l'incredibile Palladium, una ammiraglia con caratteristiche off-road che nelle intenzioni del produttore Aznom (al contrario si legge Monza) sarà prodotta in soli 10 costosissimi esemplari.



Se la sede dell'azienda è nella città brianzola celebre nel mondo per lo storico autodromo, la creatività e lo sviluppo del progetto arrivano da Torino, e più precisamente dalla Camal Studio che vanta clienti del calibro di Ferrari, Italdesign, GFG Style, Idea, Bertone e Mansory e che è stato fondato nel 2008 da Alessandro Camorali. Di Palladium si conoscevano bozzetti di stile e rendering, ma ora - all'avvicinarsi del reveal - di Palladium, per voce del fondatore di Aznom Marcello Meregalli, si scoprono alcuni dettagli che ne precisano l'unicità e le ambizioni. Palladium è l'incrocio fra una coupé super lusso e un suv ad altissime prestazioni, un modello di lusso ''pensato per affrontare ogni terreno, unendo la versatilità, la robustezza e l'affidabilità di un vero mezzo off road all'eleganza di una limousine''. Disegnato e realizzato in Italia, mira a riprendere una strada percorsa da note carrozzerie italiane del passato, quando ogni veicolo veniva prodotto a mano con cura e passione. Ognuna delle 10 Palladium previste per questa serie limitata ''sarà realizzata come un abito cucito su misura per il cliente che, attraverso la scelta e la personalizzazione totale dei dettagli, sarà un attore fondamentale per la realizzazione della sua vettura''. La nota di Aznom precisa che Il nome Palladium deriva da ''un'estetica imponente e classicheggiante, che ricorda le dimore del noto architetto italiano, e dal richiamo alla preziosità del nobile metallo. Sia le dimensioni, quasi 6 metri di lunghezza per 2 di altezza, che il confort degli interni la collocano indiscutibilmente nel mondo delle limousine, mentre il suo aspetto non convenzionale le conferisce una potenza visiva pari solo alla robustezza della meccanica''.



Da questo incredibile veicolo ci si attendono capacità di affrontare ogni terreno utilizzando due oppure quattro ruote motrici, in quanto Palladium è dotata di un motore da 5.7 litri biturbo che eroga oltre 700 Cv e una coppia di 882 Nm.



''Abbiamo progettato quest'auto scegliendo tecniche di lavorazione artigianali che si stanno perdendo, come la battitura a mano della carrozzeria, unendole a produzioni tecnologiche - ha dichiarato Meregalli - e i motoristi, pellettieri, battilastra, designer e progettisti che hanno lavorato al progetto sono eredi di una tradizione che ha reso le automobili italiane famose nel mondo''. La presentazione di Palladium è prevista per i prossimi mesi in una serie di eventi esclusivi in Italia e all'estero.