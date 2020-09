Peugeot, al via ordini nuovo 5008: consegne a gennaio 2021

Dopo il debutto sul listino italiano del nuovo Peugeot 3008, è ora il turno del più grande 5008, il large suv che fa dello spazio e del comfort di bordo due delle sue caratteristiche di maggior spicco. Nuovo design, nuova tecnologia e la possibilità di accogliere comodamente fino a 7 passeggeri, di serie su tutti gli allestimenti. Il restyling del suv arriva a tre anni dal lancio sul mercato con un nuovo design, nuovi contenuti tecnologici e ancor più comfort per tutti i suoi occupanti.



Nuovo suv 5008, da qualche giorno svelato al pubblico, è ordinabile da oggi anche in Italia con prezzi che partono da 31.750 euro per le motorizzazioni benzina PureTech e 33.750 euro per quelle Diesel BlueHDi. La consegna dei primi esemplari è prevista per il mese di gennaio 2021, quando farà il suo debutto sul mercato italiano. Fin dal lancio avvenuto a metà 2017, suv 5008 si è imposto sul mercato grazie alla grande abitabilità interna ed al vano di carico ai vertici del segmento, grazie ai 780 litri disponibili. Pur contenuto in 4.64 metri di lunghezza, il suv 5008 adotta nuove tecnologie inedite per il segmento, quali, ad esempio, il Night Vision per viaggiare in tutta sicurezza anche nell'oscurità ed integra lo stato dell'arte dei sistemi di assistenza attiva alla guida Adas. La gamma è ottimizzata su 3 livelli di allestimento, ciascuno arricchibile da uno specifico pack. Active, Allure e GT, cui si aggiungono l'Active Pack, l'Allure Pack ed il GT Pack. Per il mondo delle flotte, poi, è stato pensato l'allestimento Active Business, con dotazioni di serie ideali per chi ne fa un uso lavorativo.