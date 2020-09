DS Aero Sport Lounge, design unito a lusso e sostenibilità

Lo slogan con cui è stato presentato il concept DS Aero Concept Sport Lounge è un'autentica promessa. Con 'l'arte di viaggiare', DS Automobiles prosegue il proprio percorso volto alla sublimazione di quella raffinatezza che i propri modelli incarnano. La possibilità di creare, offerta dai concept, è un invito che nel caso di DS Automobiles punta a proiettare verso il futuro i valori della marca. Gli schemi prefissati lasciano quindi posto ai materiali nobili, che da sempre rappresentano un'identità forte e riconoscibile, grazie a tecniche di lavorazione sofisticate che entrano in un nuovo corso, per effetto della filosofia 'Future Craft'. 'Prima Classe' è un altro ingrediente fondamentale del linguaggio DS Automobiles e in DS Aero Sport Lounge si manifesta attraverso una posizione di guida rialzata dall'ampia visibilità. Dimostra l'impegno nel risolvere una difficile equazione: obbedire alle leggi dell'efficienza senza rinunciare al carattere e alla forza del design. L'atmosfera dell'abitacolo è ovattata e generosa, frutto delle forme esterne ottimizzate per regolare i flussi d'aria verso un'efficienza aerodinamica ottimale. Con i suoi 5 metri di lunghezza, il veicolo sfrutta lalinea spiovente del tetto per ridurre la resistenza aerodinamica. In questo modo l'aria viene convogliata dalla calandra piana alle appendici laterali, passando per le imponenti ruote da 23'' scolpite dall'aria. Il visore della plancia e lo schienale dei sedili sono confezionati con l'esclusiva tecnica dell'intarsio di paglia. Una lavorazione che vuole unire lusso, artigianale e sostenibilità, con la semplicità della paglia trasformata in elemento di raffinatezza, grazie alla straordinaria tecnica di un intraprendente laboratorio parigino. Anche il comfort entra in una nuova dimensione, come dimostra il raso di cotone che riveste la schiuma poliuretanica ad alta densità degli ampi sedili. Le sensazioni tattili che si ricavano da questa superficie evocano robustezza e morbidezza. Analogamente, il tessuto tecnico in microfibra intrecciata a tre materiali presente sulle portiere integra una serie di fili trasparenti, con il risultato di una generosa luminosità dell'abitacolo. Nuovamente, è il risultato dell'opera di un sorprendente artigiano, in grado di unire arte e tecnologia. DS Aero Sport Lounge dimostra il rinnovato interesse nei confronti di materie prime naturali dalla abbondante disponibilità, reinterpretate con la raffinata logica di lavorazioni artigianali di alto livello. Alla base di questo approccio, la costante ricerca di quell'equilibrio tra arte e raffinatezza anche nella dimensione del viaggio, che DS Automobiles esplora regalando grandi emozioni.