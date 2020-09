Mustang Mach-E GT, accelerazione 'bruciante' in Europa

Arriverà sul mercato europeo con un'accelerazione bruciante, la nuova Mustang Mach-E GT. Svelata con tanto di dettagli tecnici che parlando di trazione integrale, accelerazione da 0 a 100 km/h in 3.7 secondi e 465 CV da scaricare sull'asfalto, la 'super' Mach-E sarà introdotta sul mercato alla fine del 2021. Ford ha anche annunciato che i clienti Mustang Mach-E che effettueranno un ordine entro quest'anno, riceveranno, a partire dal 2021, cinque anni di accesso gratuito alle stazioni FordPass Charging Network, rete è cresciuta di quasi il 25% in meno di un anno, fino a includere ora più di 155 mila stazioni in tutta Europa. I clienti di Mach-E riceveranno anche un anno di accesso gratuito alla rete di ricarica rapida IONITY, che ha già installato oltre 270 stazioni di ricarica e mira a costruire 400 stazioni in importanti località europee entro la fine di quest'anno. Mustang Mach-E GT ha fatto il suo debutto europeo a Rotterdam, nei Paesi Bassi, durante il Ford Go Electric, il roadshow dell'Ovale Blu con l'obiettivo di raccontare il percorso di evoluzione che Ford ha intrapreso per risolvere le sfide della mobilità.

"Mustang Mach-E GT - ha commentato Stuart Rowley, President Ford Europe - mostra le prestazioni di un'auto elettrica così come sono veramente, ma queste non acquisiscono valore senza la sicurezza e la tranquillità del loro utilizzo. Le nostre iniziative riguardanti le reti di ricarica consentono ai clienti Mustang Mach-E di godersi l'esperienza di guida elettrica con la consapevolezza e serenità di poter ricaricare rapidamente e facilmente in tutta Europa". Il propulsore a doppio motore da 465 CV e 830 Nm di coppia, gestisce la potenza agli assi anteriore e posteriore, per una reattività maggiore e un'accelerazione da 0-100 km/h pari a quella della Tesla Model Y. La velocità massima è limitata a 200 km/h. E' possibile personalizzare Mustang Mach-E GT con sospensioni adattive MagneRide, cerchi in lega da 20'', pinze dei freni di colore rosso e tonalità esclusive per gli esterni tra cui il Cyber ;;Orange. All'interno, il display touch full HD da 15,5'' un'interfaccia elegante e moderna che supporta la nuova generazione del sistema di comunicazione e intrattenimento di Ford SYNC, utilizzando l'apprendimento automatico per comprendere rapidamente le preferenze dei conducenti e migliorarsi nel tempo. All'interno, sedili Ford Performance e volante con inserti in pelle scamosciata. la E GT dispone di una batteria extended range da 88 kWh per una guida esclusivamente elettrica fino a 500 km WLTP, supportata dall'Intelligent Range, che apprende e riutilizza le abitudini di guida dei conducenti per migliorarne l'autonomia, oltre alle previsioni meteorologiche e ai dati in crowdsourcing provenienti da altri modelli di Mustang Mach-E.

Anche il prototipo Mustang Mach-E 1400, con i suoi 1400 CV di potenza, ha fatto il suo debutto europeo a Rotterdam. "Uno è un modello di produzione, l'altro un prototipo estremo - ha detto Rowley - ma le nostre Mustang Mach-E GT e Mustang Mach-E 1400 hanno una cosa in comune: l'erogazione di potenza immediata e sorprendente, creando un'esperienza di guida che deve essere vissuta per essere ritenuta possibile"..